Je suis à 200 % d’accord avec Louise Arbour. J’ai 78 ans et je suis depuis très longtemps indignée par l’accueil que l’on fait aux immigrants. On doit leur donner leur statut, mais aussi reconnaître leur compétence dans tous les champs d’action. Je me suis toujours inquiétée de voir des professionnels dans des emplois précaires et souvent sous-estimés. On manque de médecins et ils conduisent des taxis, on manque de main-d’œuvre et on ne reconnaît pas leur travail. Je viens d’un milieu agricole et que mangerions-nous si nous n’avions pas ces gens généreux, travaillants, honnêtes et polis qui travaillent chez les maraîchers ? Ce sont nos sauveurs et ils contribuent à notre bien-être. Donnons-leur une terre d’accueil digne.