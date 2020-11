Je vois d’un bon œil la volonté du gouvernement Legault de réformer la loi 101. Cependant, je suis non seulement perplexe par rapport aux nombreuses fois où le projet a été repoussé, mais également face aux interventions du premier ministre. En effet, ce dernier a déjà écarté l’idée d’appliquer la loi 101 aux cégeps alors que cela serait sans aucun doute la mesure la plus efficace pour freiner le recul du français, influencer positivement la langue de travail d’un grand nombre d’allophones et assurer l’avenir des universités francophones de Montréal. On sait, grâce aux travaux de Pierre Curzi et de nombreux chercheurs, que la langue des études collégiales influence une panoplie d’indicateurs chez les jeunes : leur langue de consommation de produits culturels et de loisirs, la langue des médias qu’ils vont consulter le reste de leur vie, la langue priorisée dans leurs relations sociales et celle de leurs études universitaires. De plus, les jeunes n’ont plus besoin des cégeps pour apprendre l’anglais à l’ère du numérique et de la mondialisation. Cela étant dit, les cégeps sont plus que des institutions académiques ; il s’agit de véritables milieux de vie que les jeunes fréquentent à un moment charnière de leur existence.