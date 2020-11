Facile, contreproductif et quasi subversif en regard de la stabilité sociale et de l’effort collectif pour contrer la pandémie que de jouer au gérant d’estrade quand le Québec s’en tire proportionnellement mieux qu’une majorité de pays et d’États américains qui éprouvent une détresse majeure de leur système de santé. Pourtant, on voit bien l’hécatombe innommable qui se passe aux États-Unis avec la position libertarienne anti scientifique de déni, de non interventionnisme et de laisser-faire du président Trump, qui a bénéficié de soins auxquels la majorité des Américains n’ont pas accès. Le gouvernement Legault fait son possible avec les moyens du bord et n’a pas besoin des réprimandes de pseudo experts qui n’y connaissent rien et ne font qu’envenimer la situation en alimentant la dissension sociale.