La liberté de pensée « devient un vaste foutoir », s’alarmait récemment dans ces écrans un philosophe indépendant avant d’y contribuer lui-même avec vigueur.

Je ne discuterai pas des convictions généreuses qui guident – ou canalisent – sa pensée. J’en partage certaines… dans une certaine mesure, mais les convictions, comme les goûts et les couleurs, se soustraient par nature au débat. Et souvent à la pensée elle-même, comme on a pu le voir ces derniers temps dans les réseaux sociaux.

En revanche, puisque c’est de la liberté de pensée qu’il s’agit, on ne peut sans étonnement la voir ravaler au rang de « privilège », mais aussi d’« enfant de notre insatiable curiosité ». Ne se justifierait-elle donc que comme une sorte de distraction au même titre que d’autres « enfants de notre curiosité » tels que le tourisme de masse et les potins sur les célébrités ? Ou n’est-elle pas plutôt cette condition de l’émancipation des peuples et des individus que les Lumières, après d’autres, brandissaient contre la tutelle des dogmes politiques… et religieux ?

Cette liberté-là, cependant, reste dérisoire si elle ne s’exerce pas d’abord contre elle-même : trop intime pour être sérieusement contrôlable par un quelconque pouvoir institué, elle est en revanche tragiquement vulnérable aux convictions que l’on croit personnelles. C’est pourquoi le doute autoréflexif est seul garant d’une liberté de penser digne de ce nom ; sans lui, un critère aussi capital que le « respect élémentaire de l’autre » ne serait guère plus qu’un autre dogme prêt à l’assujettir.

Puisque le texte dénonçait à très juste titre le « vaste foutoir » qui entoure ces questions, peut-être aurait-il été bon de commencer par ranger un peu les poupées russes que sont la liberté de penser, la liberté d’expression et les libertés de la presse et de l’enseignement, pour ne citer qu’elles. La première ne peut avoir de limites (si ce n’est celle des faits). La seconde ne saurait avoir, à l’échelle collective, que celles que lui impose le législateur avec un discernement dangereusement variable dans le temps et d’un pays à l’autre. Les suivantes y ajoutent les modulations que ceux qui les exercent peuvent leur apporter au terme de la réflexion qui s’impose en pareille matière.

Si les principes sont intangibles, on sait en effet à quel point leur mise en pratique est délicate. Confrontés à des apories éthiques, les étudiants en journalisme voient généralement leurs convictions spontanées s’émietter en doutes et en nuances (les autres se sont trompés de métier). Nul, s’il n’est le pantin de ses opinions, n’est à l’abri de tels flottements : la polémique de ces dernières semaines m’a par exemple porté comme beaucoup – et pourtant pas assez – à empoigner l’étendard de la liberté académique. Il n’y avait pas matière à hésitation en l’espèce, mais une petite voix intérieure me rappelait tout de même, juste pour mémoire, que ce principe crucial ne m’avait pas semblé si absolu lorsque des enseignants avaient été sanctionnés pour avoir excrété des affabulations complotistes ou négationnistes. Pas de quoi m’ébranler cette fois-ci, tant ces cas étaient différents, mais assez pour me perturber un peu.

La nuance, la défiance envers ses propres convictions… On n’en décèle pas la moindre trace dans l’assurance avec laquelle Pierre Desjardins aborde une question qui les réclamerait plus que nulle autre. Sans vouloir démêler les amalgames et les raccourcis qu’il accumule avec emphase pour, au bout du compte, appeler à un nouveau resserrement de la liberté d’expression, convenons néanmoins avec lui que la liberté qu’il dénonce est bel est bien « nue ». Nue comme l’est, selon l’allégorie traditionnelle, la vérité sortant du puits.