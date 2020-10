Sincèrement, je crois qu’ils ont pris la bonne décision : nos enfants ont besoin de retrouver une certaine forme de vie normale. Pour le côté psychologique et social, nos enfants ont besoin de se petit côté festif. Un petit répit, bien encadré par les parents et tous ceux qui leur distribueront généreusement les friandises tant convoitées, leur sera très bénéfique. Je suis dans la soixantaine et je me rappelle très bien du bonheur et de la joie que procure cette fête. Se déguiser nous permet d’être quelqu’un d’autre pendant un court moment et développe en nous notre créativité. La prudence est de mise comme toutes les activités que nous devrons faire dans les mois à venir. Amusez-vous, les enfants, et joyeux Halloween !