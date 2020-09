En effet, la responsabilité individuelle doit être mise en valeur pour limiter la contagion. Mais ce qui me désole, c’est que les jeunes ne se sentent pas touchés par la pandémie pour une simple et bonne raison : ça ne les rend pas si malades que cela. Et de plus, ils sont incapables et trouvent impensable de priver leur petite personne de socialiser avec leurs amis. Je les compare un peu à des Thomas (dans la Bible) : tant qu’ils n’auront pas vu ou vécu un cas dans leur entourage, il ne se sentiront pas responsables de la contamination, et je les comprends : on a tous été jeunes.