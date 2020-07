Le texte de Nathan Zylbersztejn « Vous reprendrez bien pour trois ans de tartelettes ? », sur le renouvellement du contrat du Dr Arruda, a suscité son lot de réactions parmi nos lecteurs. Voici un aperçu des courriels reçus.

Facile…

Comme c’est facile de critiquer ! Dans le téléroman L’héritage, il y avait un dicton qui disait : « On ne sait pas ça avant, juste après. »

– Jean-Yves Laurin

La mollesse des décisions

Je suis entièrement de votre avis. La mollesse des décisions, on est en train d’en récolter les fruits avec nos jeunes et leurs partys ici et là. Un gouvernement qui se tient debout et n’hésite pas à imposer des règles sévères d’hygiène en temps de crise aurait sans doute empêché ces nouvelles éclosions, mais c’était tellement prévisible ! J’avais dit à mon conjoint que les jeunes ne comprendraient pas le danger tant et aussi longtemps qu’il n’y aura pas d’éclosion majeure dans la société en santé ; pour eux, ce ne sont que les vieux qui en meurent.

Les gens revendiquent leur liberté sur le port du masque ; il faudrait peut-être leur expliquer où s’arrête leur liberté. C’est de l’ignorance crasse. Alors, MM. Legault et Arruda, mettez vos culottes et cessez de plaindre les jeunes. Ils ont un atout que nous n’avons pas : la jeunesse. Il faut leur apprendre à la mettre au service des plus vulnérables au lieu d’être la source d’une deuxième pandémie dans la population ordinaire.

J’ai 77 ans, je suis en bonne forme physique et je respecte les règles qui ne me semblent pas si contraignantes que ça.

– Claudette Vezeau

Le Québec et le Dr Arruda, mieux que la Russie et Poutine

Quoi de mieux qu’une bonne séance de défoulement en ce mercredi de canicule ? La vôtre en vaut bien d’autres. Vous avez droit à vos opinions… que je ne partage pas. Avec la pandémie de COVID-19, on est tous impliqués à différents niveaux dans la prévention si on est de bons citoyens, ou « covidiots » si on contribue à propager le virus.

A posteriori, il sera facile de critiquer et d’accuser, car il faut bien trouver des coupables et se trouver moins responsables et plus brillants que la moyenne des gérants d’estrade et des dirigeants qui devaient prendre des décisions sans savoir à quoi ils avaient affaire.

Consolez-vous : aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Russie, au Brésil, des dirigeants, chefs de gouvernement et présidents ont minimisé la pandémie et sont responsables de milliers de morts par leur seule et unique incurie et par leur obscurantisme intellectuel et anti-scientifique.

Bien heureux d’avoir le Dr Arruda pour encore trois ans alors que les Russes sont obligés d’avoir et de subir Poutine jusqu’en 2036 sans que vous ayez le droit de critiquer le régime, sinon gare à vous.

À se comparer, on se console. Qu’en pensez-vous ?

– Pierre Rousselle

L’excuse de la relâche ? Fourberie !

Bonne analyse. Quand nous nous comparons à la Colombie-Britannique, nos résultats montrent une très mauvaise gestion. L’excuse de la relâche est une fourberie. Les chercheurs de l’Université de Montréal ont montré que Vancouver a eu plus du double d’arrivées internationales que Montréal pour toute la durée de la relâche au Québec. De plus, la Colombie-Britannique avait déjà interdit les visites et le partage de travailleurs dans ses CHSLD.

– Claude Lafrance

La bonne personne au bon endroit

C’est facile de juger et de dire n’importe quoi après coup. Vous êtes trop sévère alors que nous voyons que partout dans le monde, le virus fait ses ravages et que nous en apprenons encore aujourd’hui sur ses mécanismes de transmission. Et les asymptomatiques demeurent un mystère complet.

Si vous voulez vous plaindre, faites-le à l’endroit de nos gouvernants qui ont laissé les conditions des résidants des CHSLD se détériorer en leur coupant les vivres depuis les 15 dernières années et en ignorant systématiquement toutes les plaintes au sujet du manque de personnel.

Non, le Dr Arruda n’y est pour rien dans ce désastre de nos CHSLD. Il a été le pompier en chef d’une situation incontrôlable et dans les circonstances, je crois qu’il a été la bonne personne au bon endroit. Qui d’autre aurait pu mériter autant la sympathie de la population en nous annonçant autant de mauvaises nouvelles et de consignes ?

– Gérald Bolduc

Remplacer le directeur de santé publique, SVP

Non merci, pas de tartelettes, pas de danse : remplacez le directeur de santé publique du Québec, SVP. Son voyage au Maroc lorsque le virus se répandait comme une traînée de poudre en Asie et en Europe fut sa première grande erreur. On sentait la pandémie à plein nez ; c’était inévitable que nous soyons touchés. Avec son rôle de directeur, il a préféré partir en voyage avec sa famille au Maroc. Se contaminer lorsque nous portons un masque parce qu’on se touche le visage ? Erreur impardonnable, manque de jugement venant d’un médecin. Dire que le Québec a bien réussi dans la lutte contre la pandémie est totalement faux. L’hécatombe dans les CHSLD en est la preuve.

– Claudette Aubert

Cessez de critiquer

Je vous trouve très dur à l’égard d’une personne qui, comme bien d’autres, devait faire face à l’inconnu et à la virulence de ce virus.

Le Dr Arruda a fait tout un travail et doit encore s’ajuster aux découvertes sur ce virus. C’est tellement aberrant de voir et d’entendre les journalistes qui n’ont pas cessé une minute de le critiquer et d’essayer de le prendre en défaut.

Nous sommes très satisfaits de cet homme d’exception et, contrairement à votre opinion, je trouve qu’il a été très poli et professionnel envers les journalistes. Il a su se démarquer par son côté humain et être proche des gens ordinaires. Essayez d’être constructifs et d’informer les gens au lieu de critiquer depuis le début de cette pandémie.

– Louis Campion

Pourquoi est-il reconduit dans ses fonctions ?

Je suis en accord avec les propos de M. Zylbersztejn, j’aurais été plus sévère que lui encore. Ses paroles presque textuelles, je les répète à ma famille depuis la mi-avril. Je n’ai d’ailleurs eu aucune compassion pour les très plates excuses de M. Arruda après sa danse sur Facebook : il est le directeur de santé publique et il n’avait aucune idée du mauvais goût de cette action aussi désolante que déplacée ? Il fait la démonstration que le Q. I. et le jugement ne sont pas forcément voisins. Je n’ai pas compris qu’il soit reconduit dans ses fonctions.

J’apprécie par ailleurs M. Legault ; cette décision de permettre à M. Arruda de gérer pour un autre mandat la santé de 8 millions de Québécois a fait pâlir son étoile, mais je présume qu’il devait se fier à la compétence du monsieur en question.

Bref, monsieur Zylbersztejn, vous avez mon admiration : il est grandement temps qu’on se réveille.

– Judith Milette

Aurions-nous fait mieux ?

Les pays qui ont dès le début confiné les gens ont encore aujourd’hui les mêmes problèmes que le Québec et ils reconfinent.

Les gérants d’estrade ont toujours les solutions faciles. J’aurais aimé voir les libéraux et les péquistes gérer ce virus très contagieux.

Le Dr Arruda est médecin ; il agit avec son équipe. Est-ce sa faute s’il y a des gens insouciants qui rejettent les directives de la Santé publique ?

M. Legault et le Dr Arruda ont fait du bon travail. Même le Parti libéral fédéral, au début, à été lent à démarrer. C’est compréhensible.

Qu’on cesse de lapider. Nous, les gens ordinaires, aurions-nous fait mieux avec notre boule de cristal ?

– Roger Stevens

Non, merci, pas de tartelettes pour moi…

Cet entrepreneur a dit tout haut ce que moi et d’autres, je l’espère, pensons. À mon avis, cette crise a été mal gérée du début à la fin et à plusieurs niveaux, autant sanitaire qu’administratif. C’était pourtant évident que des problèmes de communication bloquaient la vue de nos dirigeants, mais aller sur le terrain était tout de même possible. Malgré tout ce que les journalistes leur rapportaient, malgré toutes les conférences de presse où on leur apportait les problèmes sur un plateau, ces dirigeants ont pris de mauvaises décisions.

Vous me direz : oui, on peut se tromper et vous avez raison, mais dans ce cas-ci, on parle de vies humaines et le droit à l’erreur devient beaucoup plus restrictif.

– Claudette Péloquin

