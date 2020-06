Effectivement, les petits bouts de films présentés aux nouvelles et à répétition, qui montrent seulement la violence dite policière, ont contribué au climat malsain anti-police. L’information devrait être neutre, ce qui n’est pas le cas. Par exemple, le chef autochtone, lorsqu’il montre sa photo et crie à la violence, il m’apparaît beaucoup plus agressif que le policier au début de l’intervention. Il enlève son manteau et se dirige clairement vers le policier et ce n’était pas pour lui serrer la main. Il est pour ma part le seul artisan de ses malheurs. Le bout de film montrait seulement les policiers qui ont dû utiliser la force pour se protéger de l’antisocial, qui se croyait intouchable. Alors oui, l’équilibre s’installera et les attaques verbales et physiques ne seront plus des petits bouts de films utilisés pour vendre de la nouvelle.