« Purs et durs » contre CINO

Vous connaissez un CINO ? C’est la version canadienne d’un RINO (Republican in Name Only), l’insulte suprême de Donald Trump contre ses ennemis. On devrait bientôt avoir la version canadienne : CINO (Conservative in Name Only), des conservateurs qui n’ont que le nom – comme Jean Charest, tel que vu par les partisans de Pierre Poilievre.