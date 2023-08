Le déclin de la francophonie institutionnelle

L’un des grands acquis de la francophonie a été sa marche longue, ardue, mais profitable vers la reconnaissance de ses institutions intergouvernementales sur la scène internationale. Son histoire est connue : d’abord la conférence de Niamey en 1970, consacrant la création de l’Agence de coopération culturelle et technique, donnant une première couleur politique à ce qui avait déjà été créé plus tôt, comme l’Agence universitaire de la Francophonie ou l’Association internationale des maires francophones, puis TV5 Québec Canada en 1988 et TV5 Monde en 2019.