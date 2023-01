Système de santé

Pour que la prévention devienne une priorité

Aujourd’hui commence à Québec un évènement de trois jours où sont conviées plus de 850 personnes ainsi que de nombreuses personnalités du milieu de la santé et de la société civile. Cette première édition du Sommet de la santé durable me permet d’aborder, une nouvelle fois, l’importance que notre système de santé devrait consacrer à la prévention. Nous souhaitons réunir des voix de plusieurs milieux et disciplines afin de valoriser la prévention et la promotion de la santé. Ainsi, des défenseurs de la santé collective se réunissent pour proposer conjointement ce premier Sommet.