Encore cette année, le foisonnement de la musique québécoise ne se dément pas.

Nouvelle administration, Philippe B

Cet album de Philippe B est une pure splendeur, certainement un des meilleurs de l’année, toutes catégories confondues. C’est comme si l’auteur-compositeur-interprète avait tellement peaufiné son art chansonnier qu’il avait atteint une limpidité parfaite : chaque accord, chaque inflexion de voix, chaque mot est réfléchi, et surtout signifiant. Mais l’intelligence et la maîtrise ne sont pas un frein à l’émotion, qui émerge partout dans cet album qui parle de nouveaux départs et du temps qui passe. Déjà un classique de la chanson québécoise, encore une fois signé Philippe B.

Chanson Nouvelle administration Philippe B Bonsound

Mitshuap, Kanen

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Kanen

Dans toute cette ébullition du côté des artistes issus des Premières Nations, Kanen se démarque. L’autrice-compositrice-interprète innue a été sacrée Artiste autochtone et Découverte de l’année à l’ADISQ, un doublé mérité pour un premier album aux accents indie-rock rugueux, chanté en innu-aimun et en français, et qui comporte plus de questions que de réponses sur l’héritage, l’identité et le territoire. Entre douceur et puissance, entre doutes et enracinement, Kanen est une artiste vraie qu’on n’a pas fini d’entendre.

Folk Mitshuap Kanen Musique Nomade

Sprint!, Thierry Larose

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Thierry Larose

C’est l’effervescence de ce deuxième album de Thierry Larose qui fait son charme, son côté un peu désordonné qui navigue joyeusement entre les influences et les références pour en faire un tout explosif et irrésistible. Certains regrettent le son plus grunge de son premier album Cantalou, nous, on a tout aimé de ce Sprint ! fougueux, ambitieux et mélodique dans lequel la vie déborde de partout. Thierry Larose est libre comme l’air, et c’est tant mieux.

Indie Pop Sprint ! Thierry Larose Bravo Musique

Holistique, Fanny Bloom

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Fanny Bloom

Avec ce quatrième album solo en 10 ans, Fanny Bloom s’affirme comme une des reines de la pop électro fabriquée ici. Mais outre les arrangements somptueux, entre autres de cordes, et le travail de studio impeccable, il y a dans cet album dansant – mais pas que – un supplément d’âme qui lui donne une profondeur inattendue. L’émotion à fleur de peau sied bien à l’autrice-compositrice-interprète, qui, après une longue période de doute, a retrouvé une riche voie créatrice. Quelle bonne nouvelle.

Électropop Holistique Fanny Bloom Audiogram

Inuktitut, Elisapie

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Elisapie

On pourrait juger qu’Elisapie a pris la voie de la facilité en enregistrant des reprises de classiques absolus qui ont meublé sa jeunesse « dans le Nord », comme Heart of Glass ou The Unforgiven. Pourtant, en adaptant dans sa langue maternelle Pink Floyd et les Stones, la chanteuse inuk a fait un album bouleversant parce qu’elle y a mis tellement de son histoire personnelle que son âme se dévoile. L’enveloppe un peu brumeuse réalisée par Joe Grass est aussi pour quelque chose dans la réussite de cette œuvre… tout sauf facile.

Indie rock Inuktitut Elisapie Bonsound

