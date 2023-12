Une tendance quelque peu mélancolique (mais lumineuse à la fois !) se dessine dans mes choix, où la musique se veut douce et réconfortante.

Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd, Lana Del Rey

Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd est mon album préféré de l’année. Celui auquel je reviens tout le temps, dont je ne me lasse pas, dans lequel je trouve encore, à chaque écoute, de nouveaux moments qui me ravissent et me bouleversent. Lana Del Rey a créé ici son album culte, l’un de ceux dont on parlera certainement encore longtemps lorsqu’on fera référence à son œuvre. L’artiste se dépasse, nous donne encore et toujours hâte à la suite. Ce disque est un chef-d’œuvre.

Indie pop Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd Lana Del Rey Interscope, Polydor

Javelin, Sufjan Stevens

IMAGE FOURNIE PAR L’ARTISTE Sufjan Stevens

L’album qui m’a le plus touchée. Je ne peux pas m’empêcher d’être émue en l’écoutant, je ne peux pas m’empêcher de continuer de l’écouter en boucle. Sufjan Stevens possède le talent vertigineux de combiner les mots et la musique pour faire naître des émotions brutes, souvent déchirantes. On est conduit avec l’album Javelin dans un processus de deuil, dans une réflexion profonde sur l’envie d’être aimé, dans des chansons d’amour et d’au revoir. Sur cet album qu’il a créé principalement par lui-même, l’auteur-compositeur-interprète propose une approche plus épurée, mais parfois grandiose, où son ingéniosité créative ne se restreint pas.

Indie folk Javelin Sufjan Stevens Asthmatic Kitty

Les gens qu’on aime, Philippe Brach

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Philippe Brach

L’annonce d’un nouvel opus signé Philippe Brach a toujours été une heureuse nouvelle pour moi. Parce qu’on ne sait jamais où l’attendre, Philippe Brach a le don de toujours me faire languir pour la prochaine créature musicale qu’il aura mise au monde. Rarement déçue, j’ai cette fois été plus qu’heureuse de rencontrer la bête. Un album qui a la grande qualité de ne pas référer à ses prédécesseurs, mais de représenter tout de même une suite logique à l’exploration de Philippe Brach. Il nous offre une série de chansons éclatée et bien exécutée, où on laisse à celui qui l’écoute l’espace pour bien encaisser les mots (plus rares) et les mélodies (plus complexes).

Folk Les gens qu’on aime Philippe Brach Maison Fauve

Our Roots Run Deep, Dominique Fils-Aimé

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Dominique Fils-Aimé

Avec l’album Our Roots Run Deep, Dominique Fils-Aimé a démarré en beauté la nouvelle étape de son parcours créatif, après un cycle ambitieux et remarquable. Parce qu’elle avait fait de son précédent trio de disques une évolution sonique où les styles diffèrent tout en gardant les mêmes racines, on retrouve ici un album qui nous fait redécouvrir l’auteure-compositrice-interprète. La soul et le jazz, qu’elle maîtrise si bien, cohabitent cette fois dans un espace plus dépouillé, où l’artiste chante comme on récite des mantras, dans un écho incantateur qui m’a tout de suite captivée.

Jazz/soul Our Roots Run Deep Dominique Fils-Aimé Ensoul Records

Saisons, Pomme

PHOTO LAWRENCE FAFARD, FOURNIE PAR L’ARTISTE Pomme

La plus merveilleuse des surprises musicales de fin d’année. Il est arrivé tard, mais le mini-album de Pomme se glisse sans aucune difficulté dans mon palmarès. Pour plusieurs raisons, mais d’abord surtout parce qu’en réfléchissant à cette liste (qui n’est pas facile à réduire à seulement cinq choix), j’ai réalisé que j’avais déjà écouté Saisons plus de fois que de nombreux autres disques parus au courant de l’année, bien qu’il soit sorti le 1er décembre. Le folk et les aspirations orchestrales font bon ménage lorsqu’ils se retrouvent sous la gouverne de Claire Pommet, qui a créé avec Flavien Berger et Aaron Dessner (rien de moins) un disque de moins de 20 minutes complètement envoûtant, qui réfère à l’automne et à l’hiver. Il ne s’agit pas là d’un disque aux ambitions commerciales, c’est plutôt un objet aux visées créatives exceptionnelles, réalisé à la perfection, que je ne me lasse pas d’écouter.

Folk Saisons Pomme Sois sage musique