The Alchemist et Larry June

Musicalement, 2023 ne passera pas à l’histoire, mais des albums et des chansons ont gagné en qualité à chacune de nos écoutes.

The Great Escape, Larry June et The Alchemist

Larry June et The Alchemist possèdent deux qualités rares : constance et excellence. Album après album, le MC de San Francisco au débit décontracté nous charme par sa capacité à peindre avec les mots. De son côté, The Alchemist façonne des rythmes fins faits sur mesure pour tous les rappeurs de grand talent avec qui il collabore. The Great Escape est un film audio qui nous amène sur les routes de la côte ouest californienne. Les passagers sont nombreux – Action Bronson, Boldy James, Wiz Khalifa, etc. –, mais ce sont Larry et Oncle Al qui narrent le fabuleux trajet.

Maps, billy woods et Kenny Segal

PHOTO TIRÉE D’UNE VIDÉO Kenny Segal et billy woods

Deuxième collaboration du rappeur billy woods et du producteur Kenny Segal, Maps propose aussi un voyage, mais ses chemins ne sont pas empreints du même soleil que The Great Escape. Le parcours est sinueux et l’aventure périlleuse. Le MC propose des réflexions profondes et des observations anodines sur les hauts et les bas de la vie de tournée. Imprévisible, l’itinéraire est rythmé par la fusion de boom-bap et de jazz de Kenny Seagal souvent sombre, parfois apaisante. Danny Brown, Aesop Rock et Elucid, qui ont aussi lancé de solides albums cette année, contribuent à l’œuvre.

Sundial, Noname

PHOTO MAHANEELA, TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @NONAMEHIDING Noname

De Chicago, Noname marie le rap empreint de soul de plusieurs de ses compatriotes au riche passé de poésie de sa ville natale. Son flow saccadé et certaines de ses intonations s’apparentent même parfois au spoken word. La musique, créée par une variété de producteurs, tel Saba, est variée et toujours assez jazzée. Un ami a comparé Sundial à To Pimp a Butterfly, et nous sommes assez d’accord. Par sa profondeur narrative et musicale, ses contradictions évocatrices, ses flèches décochées, son côté revendicateur ainsi que le vaste registre d’émotions, la deuxième offrande de Noname est semblable au chef-d’œuvre de Kendrick Lamar.

Glorious Game, El Michels Affair et Black Thought

PHOTO TIRÉE D’UNE VIDÉO Black Thought et El Michels Affair

Dans notre critique de Glorious Game, nous écrivions que, bien que Black Thought en soit aussi la vedette, ce disque réalisé avec El Michels Affair était fort différent de Cheat Codes, lancé en 2022 et produit par Danger Mouse. Plusieurs écoutes plus tard, les deux demeurent excellents, mais le plus récent est celui qui tourne le plus souvent. D’abord, parce que son ambiance chaleureuse est irrésistible. Funk, boom-bap et soul cohabitent merveilleusement et offrent un canevas idéal pour le génie poétique de Black Thought. Le cofondateur de The Roots livre de beaux moments d’introspection qui ne font qu’accentuer l’aspect cinématographique de l’album.

Ready When You Are, Planet Giza

PHOTO RAHIM NIKIEMA, TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @PLANETGIZA Planet Giza

L’ascension du trio montréalais Planet Giza est remarquable. En 2019, son premier album Added Sugar démontrait un fort potentiel. Les parutions et tournées subséquentes, qui ont culminé avec la sortie de Ready When You Are, ont confirmé la force d’attraction de la musique de Tony Stone, Rami B et DoomX. Leur rap aux accents électro, jazz et R & B rejoint aujourd’hui plus d’un million d’auditeurs mensuels sur Spotify. La cohésion de ce deuxième album en fait une écoute aussi agréable en trame de fond qu’avec un casque pour décortiquer chacune des brillantes rimes de Tony Stone et ses invités, tel Mick Jenkins.

