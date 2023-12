Mes oreilles ont surfé sur des accords lourds et de velours au cours des 12 derniers mois.

… qu’un cauchemar devienne si vrai, Fuudge

Votre neveu métalleux, votre oncle qui ne croit qu’au rock des années 1970, votre chum du pub de la promenade Masson qui réitère, bière après bière, que « Lars Ulrich est un mauvais drummeur » : si votre intention est d’offrir un vinyle cette année à un amoureux de rock – stoner, thrash, prog ou post grunge –, voici le cadeau idéal. En tout, 11 chansons, 34 minutes de gros plaisir. Écrivons-le : … qu’un cauchemar devienne si vrai est le meilleur disque rock sorti au Québec cette année… si votre groupe ne s’appelle pas Karkwa.

Rock lourd … qu’un cauchemar devienne si vrai Fuudge Folivora Records

The Land Is Inhospitable and So Are We, Mitski

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Mitski à Osheaga, en 2022

Ce n’est certes pas sur le quai tranquille de la folk orchestrée qu’on attendait l’arrivée du nouveau convoi musical Mitski. On l’imaginait plutôt plein de vapeurs, suite logique du synthépop Laurel Hell (2022), ou encore hors-terrain, comme le rock romantique post-grunge entendu sur Be the Cowboy (2018). Ces sonorités sont pratiquement exclues de ce The Land Is Inhospitable and So Are We, qui carbure au alt-country, à la pop classique… mais pas seulement. Car il est difficile de compartimenter dans un seul style musical le nouvel album de la – plus si jeune – Nippo-Américaine. Les sonorités en provenance d’instruments classiques – guitare glissante, trompette festive, piano discret, orgue vaporeux, violon western – se joignent à un chœur de 17 personnes, à un quatuor à corde complet, dirigé par Drew Erickson (connu pour son travail avec Weyes Blood, Lana del Rey et Angel Olsen) et à un amour certain de Mitski Miyawaki pour les envolées lyriques. Complet, touffu et grandiloquent.

Alt-folk orchestrée The Land Is Inhospitable and So Are We Mitski Dead Oceans

Dans la seconde, Karkwa

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Le groupe Karkwa a lancé un nouvel album qui marquait le retour du groupe.

En septembre dernier, le quintette a balancé ses nouvelles pièces à la gueule de la centaine d’heureux présents entre les murs du surchauffé bar l’Esco, rue Saint-Denis, lors d’une soirée d’avant-sortie de l’album. Chanson après chanson, les gars ont retrouvé le rythme, le tempo, les accords et, surtout, le plaisir d’être réunis. La symbiose karwaienne+fans s’est opérée sous nos yeux, ce soir-là. Et elle se poursuit dans nos oreilles depuis. Dans la seconde est le disque le plus important de la discographie de ce « vieux » groupe. La dormance de 12 ans n’a rien changé : Karkwa est ici au sommet de son art et retrouve le sommet de la scène rock québécoise.

Rock pop Dans la seconde Karkwa Simone Records

The Greater Wings, Julie Byrne

PHOTO JONATHAN BOUKNIGHT, FOURNIE PAR GHOSTLY RECORDS Julie Byrne

Le rubis de l’été : cette pépite sortie en juillet est signée de la voix chaude et feutrée de Julie Byrne et nous rappelle les bons coups de Lana Del Rey et de Weyes Blood. Un album qui aurait mérité un meilleur rayonnement, disons-le. Ici l’aura du réalisateur Eric Littmann (qui joue également les synthétiseurs entendus), mort durant l’enregistrement, illumine chaque couche sonore. C’est Alex Somers (Sigur Rós) qui a eu le difficile mandat de terminer le boulot. Le résultat est sublime et respectueux. Un vague à l’âme nous prend au cœur à chaque écoute. Preuve que chanter la mélancolie peut être bienfaisant pour les auditeurs.

Pop Adult contemporain The Greater Wings Julie Byrne Ghostly Records

Cousin, Wilco

PHOTO CHRIS PIZZELLO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jeff Tweedy, chanteur et leader de Wilco

Un vent en provenance de Chicago nous a soufflé à l’oreille que ce nouveau Wilco était dans la ligne des Yankees Hotel Foxtrot (2002), A Ghost Is Born (2004) et Sky Bly Sky (2007), nos trois albums préférés du groupe. Et on apprend au passage que la réalisation a été confiée à Cate Le Bon. Déjà, on était intéressé et on frétillait – oui, oui – d’impatience. Ce 13e opus de Jeff Tweedy et de son band nous a conquis dès la première écoute. Les musiciens sont au sommet, les instruments de tous genres s’additionnent, les crescendos s’élèvent… la formule Wilco bat son plein sur Cousin, un brûlot politico-romantique en phase avec son époque, dans les textes comme dans les rafraîchissantes sonorités proposées par Le Bon.

Country alternatif Cousin Wilco dBpm Records