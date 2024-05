Les rappeurs québécois Souldia et Lost unissent leur force sur 10 chansons qui offrent des réflexions lucides sur leur passé sombre et leur succès acquis.

Souldia et Lost se sont déjà invités l’un et l’autre sur leurs albums solos respectifs. Un projet collaboratif ne relevait toutefois pas de l’évidence.

Le premier a un style à fleur de peau et n’hésite pas à afficher ses émotions et sa vulnérabilité. L’autre est également capable de textes introspectifs, mais ne se dévoile pas aussi facilement. Au bout de quelques chansons, on remarque que ce qui les distingue renforce chaque thème abordé.

Sur Hier encore, qui n’évoque pas le même genre de nostalgie que Charles Aznavour, les deux MC confient ne plus reconnaître la rue où ils ont forgé leur carapace. Leurs propos sont similaires, mais leurs différentes perspectives brossent un portrait plus riche. Abribus, la suivante, est dans la même veine. « Ça fait longtemps que j’sais plus si j’suis dans l’mal ou l’bien, yeah/Et c’est comme ça d’où j’viens », chante Lost sur le refrain.

Peu importe le sujet, Souldia et Lost livrent leurs rimes avec une gravité qui devient épuisante à la longue. Qu’ils révèlent ce qu’ils aiment et n’aiment pas (Goodfellaz) ou s’expriment sur la difficulté d’être à la fois artiste et père (Hibou) ainsi que sur le temps qui passe (Laisse-moi), l’intensité demeure dans le tapis.

La production, à l’avenant, s’appuie sur des notes de piano lourdes et des rythmes trap, parfois drill alternatif (la puissante Pression). Le duo Gen1us (Farfadet et Christophe Martin), Toosick et TWT ont certes concocté de belles mélodies et des envolées impressionnantes, l’ensemble est souvent chargé.

Après neuf chansons, la force des mots débités par le duo de rappeurs combinée aux beats écrasants simule le boxeur qui terrasse son adversaire. Et l’adversaire est nos oreilles. Puis, alors qu’on est sur le point de s’effondrer au tapis, la trame empreinte de soul de Cohiba permet de relever la tête et d’apprécier un répit qu’on n’attendait plus. La reconnaissance exprimée par Souldia et Lost fait également plaisir à entendre. « Ils m’ont jugé, ils m’ont pris pour un illettré/On s’en rappelle le temps d’un lancement d’album à guichets fermés. » En effet, Souldia, il y a de quoi être fier.

Extrait de Hier encore, de Souldia et Lost 0:00 0:00 Couper le son