Après un hiatus de six ans, le jazzman revient avec un album sans compromis et foisonnant

Révélé en 2015 grâce au monumental album The Epic, Kamasi Washington est unanimement reconnu comme l’un des jazzmen les plus imposants de sa génération.

Ses œuvres XXL offrent une impressionnante synthèse des musiques afro-américaines de 60 dernières années, où se mélangent dans un même souffle le groove, le free, le funk, le gospel, le R’n’B, la spiritualité de Pharoah Sanders, l’énergie cosmique de Sun Râ, les fusions de Miles Davis, des arrangements de cordes luxuriants et des textes à saveur mystique ou politique.

Avec Fearless Movement, son premier album studio en six ans, le saxophoniste de Los Angeles poursuit sur son irrésistible lancée. On y retrouve l’extrême foisonnement musical qui fait désormais sa marque, avec cette fois une dose supplémentaire de hip-hop (Asha the First), un soupçon de jazz éthiopien (Lesanu) et un aréopage de nouveaux invités allant du flûtiste André 3000 (Dream State) à la légende du funk George Clinton (Get Lit).

Washington opte par ailleurs pour la concision, puisque cette offrande ne dure « que » 86 minutes, soit la moitié moins que ses albums précédents ! Le résultat n’en est que plus dense. Malgré ses plages de repos, Fearless Movement est un album intense, qui fourmille de propositions et exige une écoute attentive, voire un certain engagement. Le résultat n’en demeure pas moins (relativement) accessible, avec ses lignes mélodiques accrocheuses (Prologue) et quelques solos qui arrachent les tripes. Même s’il ne fait pas dans le compromis, Kamasi Washington semble avoir trouvé la façon d’atteindre un public plus large, un talent qui n’est pas donné à tous… Sa tournée mondiale prévoit des arrêts à Toronto (7 mai) et à Vancouver (30 mai). Bizarrement, Montréal n’est pas à l’horaire…

Extrait de Dream State

0:00 0:00 Couper le son