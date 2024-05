Chaque semaine, nos journalistes spécialisés en musique ajoutent des chansons à la liste d’écoute de La Presse sur Spotify. Voici trois titres récents qui se retrouvent dans notre sélection.

Souffle sur moi, Robert Robert

On peut toujours compter sur Robert Robert, ancien DJ devenu auteur-compositeur-interprète, pour nous offrir des chansons aux parfums estivaux. Un an après la sortie de son deuxième album Bienvenue au pays, revoici donc Arthur Gaumont-Marchand avec Souffle sur moi, chanson dance-pop sensuelle qui, avec sa ligne de basse funky, son rythme house trépidant et ses éclats de trompette pétillants, a un haut potentiel dansant. C’est volontairement accrocheur et léger et c’est parfait ainsi, et ça devrait mettre le feu sur les scènes de festivals où Robert Robert se produira cet été.

Josée Lapointe, La Presse

Extrait de Souffle sur moi, de Robert Robert

Espresso, Sabrina Carpenter

PHOTO VALERIE MACON, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Sabrina Carpenter au festival Coachella, le mois dernier

L’été a trouvé son premier hymne. Espresso condense le plaisir du film Barbie sans le métadiscours qui l’accompagnait : sur une piste instrumentale fusionnant reggae et disco, la chanteuse s’amuse du désespoir d’un homme qu’elle a envoûté, en jouant avec les mots comme s’il s’agissait de pâte à modeler (« I know I Mountain Dew it for ya »). Un tube indéniable, qui a le potentiel de faire sortir de l’antichambre des prétendantes pop la « Blonde Girl » à laquelle faisait référence Olivia Rodrigo dans Drivers License.

Frédéric Murphy, La Presse

Extrait d'Espresso, de Sabrina Carpenter

Sur le long du fleuve, Berlam

PHOTO SAFFRON DA’VAN, FOURNIE PAR MATHIEU CLEMENT Berlam

Amateurs de R&B vaporeux aux accents électros, Berlam est probablement pour vous. Après avoir fait paraître la trilogie de microalbums Énergies, au cours des dernières années, l’artiste a lancé vendredi son premier album, LILA. Composé de 13 chansons, l’œuvre jaillit d’amour, d’espoir et de rêve. Il est rythmé par divers jeunes producteurs, dont HEBi et Gaudz. Sur le long du fleuve, qui nous rappelle des morceaux de James Blake, est une lumineuse composition jazzy de MESSINA. Les rappeurs KaMa, Young Rose et SeinsSucrer ajoutent de la variété au micro. Berlam sera en spectacle à Montréal le 17 mai, au Ministère, ainsi qu’à Québec le 23 mai, à L’Anti Bar, puis à Paris le 30 mai.

Pascal LeBlanc, La Presse