Merci à de talentueuses jeunes pousses et à des vétérans plus inspirés en 2023, qui démontrent toute la vitalité du rock.

This is Why, Paramore

Après une pause de six ans prolongée par la pandémie, Paramore a fourbi ses armes avec une nouvelle collection de chansons rock qui s’écoutent d’une traite. Un effort qui témoigne de l’assurance et de la maturité du groupe américain, qui arrive avec un son moins pop-punk, plus rock, toujours aussi dansant, mais également plus audacieux. Les accents de guitare de Taylor York sont riches et inventifs, la batterie de Zac Farro est à la fois fluide et complexe alors que Hayley Williams mène sa voix où bon lui semble. Bref, tout baigne pour Paramore, qui est cité pour le meilleur album rock et la meilleure performance alternative aux prochains Grammy et se prépare à faire la première partie de la manche européenne de la tournée de Taylor Swift.

72 Seasons, Metallica

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE Metallica au Stade olympique

Impossible de parler de 2023 sans mentionner Metallica. Le plus grand groupe métal de l’histoire est revenu avec 72 Seasons, un album qui a fait l’unanimité grâce à un heureux mélange de nostalgie et d’audace, en plus de se transposer sur scène de la plus belle des façons dans une monumentale tournée qui s’est arrêtée deux fois au Stade olympique, au mois d’août. Lux Aeterna, 72 Seasons, Shadows Follow et If Darkness Had a Son sont des pièces qui vont très certainement conserver leur place dans les arénas, car les gars de Metallica prouvent hors de tout doute qu’ils n’ont pas dit leur dernier mot.

I/O, Peter Gabriel

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Peter Gabriel au Centre Bell, le 13 septembre 2023

Toujours habité par un élan créatif éternellement renouvelé, le grand Peter Gabriel est revenu cette année avec un huitième album de matériel original, lancé au compte-gouttes avec un extrait dévoilé à chaque pleine lune de 2023. On a d’ailleurs pu apprécier toutes les pièces d’I/O en spectacle, la tournée mondiale de l’ancien de Genesis ayant précédé le lancement de l’album, avec des arrêts mémorables à Montréal et à Québec en septembre. S’il a fallu attendre presque 20 ans avant de pouvoir jouir des nouvelles compositions de Peter Gabriel, on n’aura pas à patienter aussi longtemps pour le suivant, Peter Gabriel a récemment laissé entendre qu’un autre album était en route. On dit d’ailleurs qu’il a enregistré une douzaine de chansons inédites avec ses inséparables complices Manu Katché, Tony Levin et David Rhodes…

GUTS, Olivia Rodrigo

PHOTO CHANTAL ANDERSON, THE NEW YORK TIMES Olivia Rodrigo

Elle avait montré ses couleurs sur son premier album Sour avec des tubes pop-punk Brutal et Good 4 U, mais Olivia Rodrigo a complété son virage rock avec GUTS, un album coup de poing de celle qui était jusqu’à tout récemment la vedette de la série High School Musical de Disney. La critique a adoré, avec raison, un élan qui se traduit par six citations aux Grammy, autant dans les catégories pop que rock. On s’amuse en écoutant les paroles adolescentes chantées par la musicienne de 20 ans, mais on sourit encore davantage à l’idée de voir les jeunes se mettre du rock dans les oreilles grâce à elle.

Food for Worms, Shame

PHOTO FOURNIE PAR DEAD OCEANS Shame

Le rock est pimpant de santé en Grande-Bretagne et Shame est l’un de ces jeunes groupes britanniques qui s’assurent de porter le flambeau bien haut. Food for Worms nous est arrivé comme une bouffée de fraîcheur, avec des chansons énergiques et franchement bien ficelées, avec cette irrésistible touche d’humour décalé caractéristique que l’on retrouve aussi chez leurs compatriotes Wet Leg, Yard Act et Sports Team. Mais Shame pousse son élan créatif plus loin avec quelques arrangements audacieux – Six-Pack, des structures complexes –, Yankee ou même quelques ballades assumées – Orchid est la plus étonnante, la riche voix de baryton de Charlie Steen y est mise en valeur par un étonnant pont de piano honky-tonk qui laisse place à une finale rude et tendue. On a hâte à la suite.

