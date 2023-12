C’est qui le nono qui a dit que plus personne ne jouait de la guitare électrique ?

Rat Saw God, Wednesday

Je n’étais jamais allé à Asheville, une petite ville d’environ 90 000 habitants de la Caroline du Nord, avant que la leader de la formation country-grunge Wednesday, Karly Hartzman, m’y emmène et me fasse réaliser que j’y avais déjà mis les pieds, ou du moins, que ses portraits d’une jeunesse désœuvrée, qui ne sait que s’encanailler, m’étaient drôlement familiers. L’album de l’année, et de loin, surtout pour ceux et celles qui sont du genre à penser que If It Makes You Happy aurait encore plus été la meilleure chanson de tous les temps si Sheryl Crow l’avait enregistrée avec les Smashing Pumpkins.

Sprint !, Thierry Larose

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE Thierry Larose, en novembre au Club Soda

Selon ce que veut la légende, Thierry Larose n’aurait averti ses musiciens que quelques minutes avant de monter sur scène qu’il souhaitait essayer une nouvelle chanson, Portrait d’une Marianne, sans leur donner davantage d’indications que les accords à jouer. Pas stressé, le gars. La très dylanienne chevauchée de sept minutes à travers ses territoires intérieurs qui ouvre Sprint! est à l’image du reste de ce deuxième album : l’œuvre traversée de fulgurances d’un créateur à la fois sage et gamin, qui fait confiance à la vie et à la musique. Avec lui, impossible de ne pas sentir son cœur battre fort dans sa poitrine. Il peut faire tout ce qu’il veut.

Électrons libres du Québec, Population II

PHOTO DIDIER PIGEON-PERREAULT, FOURNIE PAR BONSOUND Population II

Parfois, tout ce que nous espérons de la vie est d’être emporté dans le vortex d’un riff qui, soudainement, abolirait tout autour, pour mieux nous brancher sur le pouvoir cosmique des décibels. Quand ce besoin se fera à nouveau pressant, composez le numéro des membres de Population II, les plus fiables fournisseurs en ville de rythmes hypnotiques et de solos ensorcelants, dans lesquels vous pourrez laisser votre être et votre âme se dissoudre. L’album préféré des métalleux dont la collection de disques contient une grosse section de jazz astral et de funk spatial. Une ode à la souveraineté éternelle du rock qui dérègle tous les sens.

Set Your Pussy Free, NOBRO

PHOTO DANIEL ESTEBAN, FOURNIE PAR DINE ALONE RECORDS NOBRO

Parfois, tout ce que nous espérons de la vie est d’être emporté dans le vortex d’un refrain punk parfait qui, soudainement, nous donnerait envie de caler notre bière (ou notre cocktail sans alcool) d’un trait. La facétieuse exhortation que contient le titre du premier album complet de NOBRO, Set Your Pussy Free, ne s’adresse en apparence qu’à qui, parmi leurs fans, possède un vagin, mais c’est en réalité toutes les formes d’émancipation que célèbrent leurs hymnes en forme de doigts d’honneur, qui se seraient taillé une place de choix sur n’importe quel tome de la compilation Big Shiny Tunes. Gimme more, gimme more, gimme gimme more !

Prudence est Denise, Les frères Goyette

PHOTO SARAH FORTIN, FOURNIE PAR BRAVO MUSIQUE Les frères Goyette

S’il fallait quitter 2023 avec, dans notre baluchon, une seule chanson, il s’agirait assurément de Ponton de mer, le duo réunissant Les frères Goyette et Karl Tremblay, qui émouvait déjà beaucoup à sa sortie en avril, et qu’il est désormais impossible d’écouter sans avoir les yeux aussi mouillés que le bout du quai. Peuplé de petits Joe Connaissant, de magiciens ordinaires et de conducteurs de boîtes à savon, le quatrième album des frangins de Champlain emprunte à nouveau la voie de la caricature, bien que cette fois-ci sur fond de mélancolie, afin de chanter (au propre comme au figuré) la force des liens grâce auxquels ce n’est jamais en solitaire que nous naviguons vers l’horizon.

