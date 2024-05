(Toronto) Pas de billet pour les spectacles de Taylor Swift ? Pas de problème. Des évènements sont organisés à Toronto pour tous les « Swifties », qu’ils aient obtenu ou non des billets les spectacles de la chanteuse en novembre.

David Friend La Presse Canadienne

Les organisateurs de l’évènement intitulé « Toronto’s Version : Taylgate’24 » réuniront les admirateurs de tous âges de la vedette pop américaine dans un espace intérieur avant ses concerts.

L’évènement comprendra un DJ qui diffusera les grands succès de Taylor Swift, des espaces de chant pour les courageux qui voudront prendre le micro et un espace « immense » pour créer des bracelets d’amitié.

Swift se produira au Centre Rogers de Toronto pendant deux fins de semaine, du 14 au 16 novembre et du 21 au 23 novembre. L’évènement « Taylgate » se déroulera quotidiennement à ces dates à partir de 13 h, jusqu’à 23 h, au Palais des congrès du Toronto métropolitain, situé à proximité.

Le coproducteur de l’évènement, Bram Goldstein, remercie ses deux filles adolescentes de lui avoir inspiré l’idée, affirmant qu’elles voulaient rencontrer d’autres admirateurs de Swift, tout en évitant le temps froid du début de l’hiver.

Il dit que Taylgate offrira un « espace sûr, intérieur et accessible » aux jeunes admirateurs, tandis que leurs parents et les amateurs plus âgés seront également les bienvenus. Les billets pour les six dates sont en vente au coût de 55 $.