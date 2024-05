PHOTO JEENAH MOON, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

Drake et Kendrick Lamar ont continué de s’envoyer des flèches au cours du week-end. La plus récente, The Heart Part 6, du Torontois, mentionne Montréal.

La septième ligne de Drake va comme suit : « My Montreal connects stand up, not fall down ». Le rappeur assure ici que ses associés dans la métropole québécoise demeurent aux aguets et ne céderont pas à la pression. Il se compare un peu plus tard à un général de guerre toujours prêt au combat.

Sur le site Genius, qui répertorie les paroles de millions de chansons et qui offre la possibilité aux internautes de les décortiquer afin d’enrichir l’information – à l’image de Wikipédia –, on mentionne qu’on voit Drake discuter avec son voisin Andrew Curnew, qui pourrait avoir des liens avec les Hells Angels, à la fin du clip de Family Matters.

PHOTO TIRÉE DE YOUTUBE Drake et Andrew Curnew dans le clip de Family Matters.

Cette chanson, lancée vendredi vers 23 h, a été suivie moins d’une heure plus tard par meet the grahams, de Kendrick. Quelques heures plus tard, le MC de Compton a balancé Not Like Us, qui accuse entre autres Drake de pédophilie.

