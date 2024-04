Un nouveau chapitre s’ajoute dans le conflit entre Drake et Kendrick Lamar. Ce dernier vient de lancer la pièce euphoria sur laquelle il tire à boulets rouges sur le rappeur torontois pendant plus de six minutes.

Dans cette attaque en règle, Kendrick n’épargne d’aucune façon celui qu’il avait invité sur Poetic Justice, en 2011. Il s’en prend autant à sa crédibilité artistique qu’à ses qualités de parent. Plus simplement, son message est qu’il le déteste à tous points de vue.

Extrait d’euphoria, de Kendrick Lamar 0:00 0:00 Couper le son

Plus tôt en avril, Drake a balancé à quelques jours d’intervalle deux morceaux, Push Ups et Taylor Made Freestyle, sur lesquels il répliquait à Like That, sorti le 22 mars, qui a mis le feu aux poudres.

J. Cole, qui avait également été visé sur cette dernière, se tient en retrait depuis la parution de 7 Minute Drill, le 5 avril. Il s’est d’ailleurs excusé depuis.