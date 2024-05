Simon Kearney est un des artistes les plus actifs de la scène musicale de Québec. À 28 ans, l’auteur-compositeur-interprète et réalisateur propose avec son quatrième album, L’Île, une œuvre où le folk à fleur de peau est inspiré par le calme de sa vie à l’île d’Orléans.

Mais qu’en est-il du pop’n’roll, étiquette qu’il brandissait bien haut sur ses deux précédents albums, Maison ouverte et America ? « Tu sais, la fameuse phrase, le roi est mort, vive le roi... J’invite les gens à se recueillir et à les réécouter de manière posthume ! »

Maturité

C’est de la douce ironie, bien sûr – c’est d’ailleurs ce qui frappe quand on le rencontre, sa douceur –, mais Simon Kearney, comme bien d’autres artistes avant lui, n’avait pas envie de se répéter. Et sa passion pour le folk est authentique, dit-il en racontant qu’il a grandi en écoutant Zachary Richard, et qu’à 14 ans, il était un « alien » qui préférait Dylan à Eminem.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Bref, il est aujourd’hui « en synchronisme » autant avec qui il est qu’avec le lieu où il habite. « Cet album, je l’ai fait pour moi. J’ai pris de la maturité et de la confiance, je suis moins dans le regard des autres. » Simon Kearney l’admet : il cherchait un peu beaucoup l’attention sur ses albums pop’n’roll.

J’étais tellement explosif ! Ça s’entend jusque dans la production, il y a un petit gadget toutes les 15 secondes, genre oubliez-moi pas ! Simon Kearney

À l’inverse, L’Île a été enregistré en quatre jours, à la manière Buena Vista Social Club, avec tous les musiciens qui jouent en même temps dans la même pièce, donc sans possibilité de retouche. Le résultat donne quelque chose qui respire, mais aussi d’humain, croit-il.

Extrait du Grand défi, de Simon Kearney 0:00 0:00 Couper le son

« Les autres albums étaient tellement réfléchis. Dès qu’il y avait quelque chose un peu à côté, j’allais le corriger, il y avait de l’autotune dans ma voix... Là, c’est vivre avec les imperfections. »

Il a posé sur ce « tapis de musique » des paroles simples et poétiques, dans une écriture plus classique et moins urbaine que celle de ses précédents disques. Ce sont les histoires qu’il observe, et les siennes, qu’il raconte dans cet album à l’émotion palpable et assumée, dont le titre n’évoque pas que l’île d’Orléans où il vit, mais est aussi en référence à Montréal, où il a un appartement, à Cuba, où il a voyagé et dont la musique l’a nourri – les rythmes latins sont présents sur l’album –, les Îles-de-la-Madeleine, où il va chaque année.

Extrait de La maison tremble, de Simon Kearney 0:00 0:00 Couper le son

« C’est toute cette magie autour des îles que j’aime, et la contemplation de l’eau. C’est ça, l’album, me retrouver tout seul pour composer quelque chose de plus émotif. C’est le côté quétaine de la chose ! » Ah oui ? « Mais si c’est vrai, c’est pas quétaine. »

Simon Kearney est formel : dans ce monde « qui ne va pas si bien que ça », il n’y aura jamais trop de chansons d’amour. « Si on s’accrochait à l’espoir et l’amour, ça irait mieux », croit le chanteur, qui est un des porte-parole d’Hommes Québec, groupe d’écoute et de parole fondé il y a 30 ans par Guy Corneau.

« Si ça peut aider à parler sans tabou et préjugé, régler des problèmes avec les hommes, tout le monde va en avoir des bénéfices. » Lui, en tout cas, n’a pas peur de montrer son côté doux et tendre. « Oui ! Je pense que les gentils vont gagner. » Il rit. « En tout cas, j’aimerais ça ! »

Formation

Ces dernières années, Simon Kearney est aussi devenu un réalisateur recherché. Il a travaillé entre autres avec Émile Bilodeau et Jérôme 50, il était donc logique, après avoir coréalisé ses précédents albums, qu’il réalise entièrement celui-ci. « Mais j’avais mon concept, et j’ai beaucoup demandé l’apport des musiciens. »

Il aime bien l’idée de se promener entre son travail de chanteur et celui de réalisateur. « C’est un équilibre à avoir. » Simon Kearney est aussi devenu son propre producteur – il est sous licence avec Big in the Garden – et rêve de créer un nouveau lieu culturel à l’île d’Orléans, où il déjà un studio.

« Le berceau de l’Amérique française, Félix Leclerc... Ce n’est pas normal que tu viennes à l’île juste pour boire du cidre et cueillir des pommes ! Il faut qu’il y ait plus que ça. » Aurait-il un petit côté homme d’affaires ? « Pas le choix, ça va tellement mal dans l’industrie de la musique ! », répond le musicien, qui est beaucoup inspiré du projet de Pilou à Saint-Adrien.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Simon Kearney

Ça fait 10 ans que je fais de la musique, je commence à connaître bien des choses. Je ne suis pas allé à l’université, mais tout ce bagage, ça équivaudrait à quoi comme formation ? J’ai fait des demandes de subventions, la prise de son d’une contrebasse, de la télé, j’ai accompagné du monde. On en fait des choses quand on est auteur-compositeur-interprète ! Simon Kearney

Il espère que cet album touchera les gens et lui permettra de donner beaucoup de spectacles – une vingtaine sont déjà au calendrier. Et dans cinq ans, il se voit où ? Toujours dans sa maison de l’Île, évidemment.

« J’aimerais continuer à bâtir progressivement ma carrière et ma réputation, en me respectant, dans la joie et l’allégresse, sans être épuisé par cette industrie de plus en plus difficile. Être payé à ma juste valeur, et pouvoir payer le monde à sa juste valeur aussi. Qu’on puisse travailler et être heureux parce que ça va bien. »