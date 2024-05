La salle Bourgie a annoncé mardi sa 14e saison, la deuxième préparée par le directeur artistique Olivier Godin et la directrice générale Caroline Louis. Un menu légèrement réduit en quantité, mais aucunement en qualité.

Ce sont 87 programmes au lieu des 95 de l’an dernier qui seront produits par la Fondation Arte Musica, qui anime la salle du Musée des beaux-arts de Montréal. C’est sans compter évidemment la dizaine de présentateurs invités, dont les plus actifs sont Arion Orchestre Baroque, le Festival de musique de chambre de Montréal et le Trio Fibonacci.

Dévoilé l’an dernier pour succéder à l’intégrale des cantates de Bach désormais achevée, le nouveau grand chantier que sera l’intégrale des plus de 600 lieder de Schubert se mettra en branle en septembre, et ce, pour plusieurs années, avec en vue le bicentenaire de la disparition du compositeur en 2028.

Le participant le plus prestigieux de l’an 1 est sans aucun doute le ténor Ian Bostridge (avec Julius Drake au piano), mais les prestations du baryton Benjamin Appl et de la soprano Rachel Fenlon (qui s’accompagne au piano !) ne sont pas en reste.

Le Studio de musique ancienne participera également à l’entreprise avec une « schubertiade » célébrant les quatuors vocaux du compositeur viennois sous la direction de son directeur Andrew McAnerney.

La voix sera également bien servie en dehors de Schubert avec le réputé baryton Christian Gerhaher dans un programme Schumann accompagné par Gerold Huber, de même qu’avec la soprano Barbara Hannigan et le pianiste Bertrand Chamayou dans un récital de musique moderne et contemporaine.

Quand on pense à Bourgie, on pense aussi beaucoup à « piano », en particulier avec le nouveau Steinway de Hambourg qui fait bien des heureux depuis quelques mois. Habitué du lieu, Louis Lortie sera de retour comme artiste en résidence, notamment dans une intégrale Ravel, un répertoire qu’il connaît comme sa poche.

On aura également, d’ici, Louise Bessette, Raoul Sosa, Charles Richard-Hamelin et Maxim Bernard, et d’ailleurs, Benedetto Lupo, Kirill Gerstein et Imogen Cooper (trois dernières sonates de Beethoven), pour ne nommer que les plus connus.

Hors clavier, les deux solistes les plus huppés sont sans contredit Leonidas Kavakos, dans une semi-intégrale des œuvres pour violon solo de Bach, le violoncelliste Steven Isserlis dans Beethoven, Martinů et Nadia Boulanger avec, comme lors de sa venue il y a deux ans, la pianiste Connie Shih, et le guitariste Manuel Barrueco.

Pour ce qui est de la musique de chambre, en plus des habituelles séries avec des musiciens des deux principaux orchestres montréalais, l’ensemble le plus reconnu à fouler la scène sera le Quatuor Modigliani pour deux concerts de musique française avec Louis Lortie. On prêtera néanmoins volontiers l’oreille aux quatuors Noûs, Molinari (deux fois), Castalian, Quiroga, Van Kujik et Mivos (intégrale Steve Reich).

En musique ancienne, on aura notamment droit aux Talens lyriques de Christophe Rousset (avec la soprano Ambroisine Bré), au contre-ténor Iestyn Davies (aux côtés du consort de violes Fretwork) et à deux ensembles vocaux britanniques de premier plan : les Tallis Scholars et Stile Antico.

Sinon, les Violons du Roy, qui n’ont pas encore officiellement annoncé leur saison 2024-2025, sont de retour pour six concerts mettant entre autres en vedette l’altiste Antoine Tamestit (aussi à la direction), le violoncelliste Raphaël Pidoux et le contre-ténor Hugh Cutting.

Les amateurs de jazz auront quant à eux le privilège d’entendre le Trio Samuel Bonnet, le Trio David Chesky (qui revisite Bach et autres « à la jazz »), le Trio Lorraine Desmarais, le saxophoniste Rémi Bolduc et quelques autres.

