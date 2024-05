Mdou Moctar démontre à nouveau qu’il est le plus punk des artistes du mouvement rock touareg.

Depuis l’émergence internationale du groupe malien Tinariwen au début des années 2000, le rock touareg s’est imposé comme un incontournable des musiques du monde, révélant des artistes étonnants capables de conjuguer l’énergie du rock et l’exotisme du Sahara.

Du lot, le Nigérien Mdou Moctar est de loin le plus punk d’entre tous, et son nouvel album ne fait pas exception. Funeral for Justice est un véritable brûlot politique et musical. Comme sur son offrande précédente (Afrique Victime), le chanteur-guitariste se fait l’écho d’une nouvelle génération d’Ouest-Africains, qui réclame la décolonisation finale de son territoire. C’est on ne peut plus clair avec la chanson-titre : « Les actions de la France sont fréquemment voilées dans la cruauté/nous sommes mieux sans cette relation turbulente/il est grand temps de comprendre les jeux mortels sans fin auxquels elle se livre », chante Moctar.

Le morceau Oh France va manifestement dans le même sens. Textes sans compromis, donc, tout comme la musique, qu’on pourrait décrire comme un rock du désert sur le speed.

Soutenu par les grooves et mélodies arabisantes typiques du genre, Mdou Moctar confirme son statut de guitar hero spectaculaire, puisant autant chez Hendrix que dans le métal des années 1980 façon Eddie Van Halen. Soyez avertis. Il faut aimer la distorsion, la virtuosité et les solos à perte de vue. Moctar beurre épais et cogne fort. On sort de cet album étourdi, voire au plancher… Au fond, c’est peut-être ce qu’il recherchait.

Extrait de Funeral for Justice

