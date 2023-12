Peter Gabriel nous a offert une nouvelle chanson à toutes les pleines lunes de 2023 ; quel beau cadeau. Écoutées (en boucle) sur les plateformes, j’ai pu les découvrir tranquillement, les apprivoiser, les savourer ! J’ai donc pu apprécier son spectacle au Centre Bell et chanter ses nouveaux bijoux tout autant que ses succès indémodables. Son album I/O a vu le jour tout récemment. Peter Gabriel n’a pas de date de péremption et sa musique non plus, pour notre plus grand bonheur !