Chaque semaine, nos journalistes spécialisés en musique ajoutent des chansons à la liste d’écoute de La Presse sur Spotify. Voici trois titres récents qui se retrouvent dans notre sélection.

Écoutez notre liste d’écoute

Paradis, Marie-Pierre Arthur

Un petit bout de temps qu’on n’avait pas entendu une nouvelle chanson de Marie-Pierre Arthur, dont le précédent album, Des feux pour voir, est sorti en 2019. L’attente en valait la peine : Paradis frappe direct dans le plexus dès la première écoute, avec son rythme lent et légèrement R & B, ses mots sensibles et empathiques, et la voix unique de l’autrice-compositrice-interprète qui atteint une émotion rare – et en suscite tout autant. Si ce cinquième album qu’elle annonce pour l’automne dégage la même puissance, ça se peut qu’on ne s’en remette pas.

Extrait de Paradis

0:00 0:00 Couper le son

Promener le chien, Dany Placard

PHOTO JULES BOISLARD-GAUTHIER, FOURNIE PAR COSTUME RECORDS Dany Placard

Dany Placard lancera en octobre rien de moins que son 15e album, intitulé Avoir su. Promener le chien en est le premier extrait, et cette espèce de complainte country vraiment déchirante où le narrateur trompe sa solitude en emmenant son chien faire une promenade a juste assez d’autodérision pour lui apporter une touche d’humour salutaire. Les chœurs et les cuivres donnent une ampleur dramatique au propos, et pourtant on sort de cette écoute avec un petit sourire en coin : pas qu’on se réjouisse du malheur de l’autre, mais on a vraiment passé un bon moment en l’écoutant.

Extrait de Promener le chien

0:00 0:00 Couper le son

C.A.Y.A., Geoffroy

PHOTO ALEX DOZOIS, FOURNIE PAR L’ARTISTE Geoffroy

Geoffroy est un globe-trotter notoire. On a toujours entendu cet irrépressible appel du large dans sa musique, et cette nouvelle chanson n’y fait pas exception. C.A.Y.A. (Come as you are) dégage une espèce de légèreté aérienne doucement chaloupée, et comme l’auteur-compositeur-interprète québécois semble s’être débarrassé en plus de sa chape de mélancolie, le résultat est une chanson joyeuse et lumineuse qui appelle l’été. C.A.Y.A. figurera sur le nouvel album de Geoffroy, Good Boy, qui sortira le 14 juin et dont le lancement aura lieu au MTelus le 1er juillet dans le cadre du Festival de jazz.

Extrait de C.A.Y.A.