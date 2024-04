Chaque semaine, nos journalistes spécialisés en musique ajoutent des chansons à la liste d’écoute de La Presse sur Spotify. Voici trois titres récents qui se retrouvent dans notre sélection.

Rainmen, 100 Milles

Après avoir célébré le 25e anniversaire de l’album Armageddon l’an dernier, le duo Rainmen prépare tranquillement son retour. La date de sortie de Zoe Troubles n’est pas encore connue, mais son premier extrait est prometteur. Scindée en deux, la pièce produite par Ruffsound (Loud, Connaisseur Ticaso) et Stack Moolah (Larry Kidd, Rome Streetz), propose des couplets sans retenue d’Outra La Pieuvre et de Naufrage. Le morceau se termine par des scratchs habiles de Pro-V. La vidéo réalisée par Trone Films débute par quelques mots de Jenny Salgado, de Muzion, qui rappelle l’impact de Rainmen sur le hip-hop québécois.

Pascal LeBlanc, La Presse

Extrait de 100 Milles, de Rainmen 0:00 0:00 Couper le son

Population II, Comme tu le souhaites (Ding Dong)

PHOTO DIDIER PIGEON-PERREAULT, FOURNIE PAR BONSOUND Le trio Population II

Merci au facteur Population II pour la livraison ce vendredi du mini-album Serpent Échelle, où l’on retrouve la chanson Comme tu le souhaites (Ding Dong). Ici, tout est organique : enregistrée durant les séances studio qui ont concrétisé l’album précédent (Électrons libres du Québec), ladite chanson est plus qu’une simple mise de côté – lire ici un B-Side. La vocalise du batteur Pierre-Luc Gratton tente de tenir tête à des claviers bien en muscle et à une ligne de basse grasse et submergente. Bref, l’instrumentalisation passe toujours avant les textes chez Population II et s’avère – toujours – un heureux mélange de rock seventy et de post-punk, le tout amalgamé à des influences de funk et de free jazz.

Philippe Beauchemin, La Presse

Extrait de Comme tu le souhaites (Ding Dong), de Population II 0:00 0:00 Couper le son

Myriam Gendron, Terres brûlées

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Myriam Gendron

On retrouve l’univers folk et la voix pénétrante de Myriam Gendron sur Terres brûlées. Cette chanson figurera sur le troisième album de l’autrice-compositrice-interprète québécoise, Mayday, qui paraîtra le 10 mai et qui comportera encore une fois des pièces en français et en anglais. Écrite en alexandrins, Terres brûlées est une jonction parfaite entre le classicisme de la vieille chanson française et les arrangements contemporains un peu grinçants, ce qui ajoute à son ambiance postapocalyptique, même si la finale comporte une lueur d’espoir. Myriam Gendron n’a pas perdu la main et réussit encore à créer quelque chose d’éminemment moderne, aussi musical que littéraire.

Josée Lapointe, La Presse