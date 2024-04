(Los Angeles) Les avocats de Sean « Diddy » Combs se sont opposés à la plainte d’une femme qui l’accuse d’agression sexuelle, en déposant une requête vendredi pour rejeter certaines plaintes qui n’étaient pas en vigueur au moment du crime présumé.

Jonathan Landrum fils Associated Press

La requête déposée devant un tribunal de New York affirme que Combs ne peut pas être poursuivi parce que certaines lois n’existaient pas lorsque Joi Dickerson-Neal a formulé les allégations contre lui, en 1991.

Les avocats du magnat de la musique souhaitent que certaines lois issues des allégations de Mme Dickerson-Neal, telles que la vengeance pornographique et la traite des êtres humains, soient rejetées avec préjudice.

Dans un dossier déposé l’année dernière, elle a affirmé que Combs l’avait « intentionnellement droguée », puis l’avait ramenée à la maison et l’avait agressée sexuellement après un rendez-vous à Harlem alors qu’elle était une étudiante de 19 ans.

À son insu, Combs a filmé l’agression et l’a ensuite partagée avec plusieurs amis du milieu musical, selon le procès. Il a nié ces allégations, l’accusant de chercher à exploiter la loi de New York qui prolonge temporairement le délai de prescription.

Alors que la requête de vendredi vise à rejeter l’affaire pour des raisons juridiques, les avocats de Diddy et le magnat « nient avec véhémence » ce qu’ils ont qualifié de « nombreuses accusations fausses, offensantes et salaces » dans le procès.

La plainte de Mme Dickerson-Neal intervient près de trois décennies après les actes présumés du rappeur, et la loi sur la vengeance sur la pornographie de l’État de New York n’a été codifiée qu’en 2019, ont déclaré les avocats de Combs. Ses avocats en ont également signalé quelques autres, notamment la loi sur les services de New York pour les victimes de la traite des êtres humains, entrée en vigueur en 2007.

L’Associated Press ne nomme généralement pas les personnes qui affirment avoir été abusées sexuellement à moins qu’elles ne le dénoncent publiquement, comme l’a fait Mme Dickerson-Neal.

Le mois dernier, les propriétés de Combs à Los Angeles et à Miami ont été perquisitionnées par les autorités fédérales dans le cadre d’une enquête sur un trafic sexuel. L’enquête criminelle constitue une escalade majeure dans l’examen minutieux de Combs, qui a été accusé dans plusieurs récentes poursuites pour abus sexuels.

Dans le cadre d’un procès réglé le lendemain de son dépôt en novembre, son ancienne protégée et petite amie, la chanteuse de R&B Cassie, l’a poursuivi en justice, alléguant des années d’abus sexuels, notamment de viol. Le procès indique qu’il l’a forcée à avoir des relations sexuelles avec des prostitués pendant qu’il les filmait.

En février, un producteur de musique a intenté une action en justice, alléguant que Combs l’avait contraint à solliciter des prostituées et l’avait poussé à avoir des relations sexuelles avec elles.

Une autre accusatrice de Combs était une femme qui a déclaré qu’il l’avait violée il y a vingt ans, alors qu’elle avait 17 ans.

Combs et ses avocats ont nié toutes les allégations contenues dans les poursuites.