(Malmö) Israël s’est qualifié pour la finale samedi de l’Eurovision de la chanson à Malmö, en Suède, où des milliers de personnes ont manifesté contre sa participation à ce concours en raison de la guerre à Gaza.

Camille BAS-WOHLERT Agence France-Presse

Eden Golan, 20 ans, a décroché son ticket jeudi soir avec la chanson Hurricane, dont la version initiale avait dû être modifiée, car elle faisait allusion à l’attaque du groupe islamiste Hamas qui a ensanglanté Israël le 7 octobre.

Israël intègre ainsi le groupe de 26 pays qui s’affronteront samedi pour succéder à la Suède comme lauréate de cette compétition suivie en 2023 par 162 millions de téléspectateurs.

« Je suis si reconnaissante à tous ceux qui ont voté pour nous et qui nous ont soutenus », a déclaré l’Israélienne. « C’est vraiment un honneur d’être ici, sur scène, de jouer et de montrer notre voix, de nous présenter avec fierté ».

Israël participe depuis 1973 à l’Eurovision, qu’il a remporté pour la quatrième fois en 2018.

PHOTO MARTIN MEISSNER, ASSOCIATED PRESS Eden Golan

Vendredi, le pays figurait parmi les favoris pour la victoire finale derrière la Croatie et devant la Suisse, selon le comparateur de sites de paris en ligne Oddschecker.com.

Avant la demi-finale, le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou avait déclaré qu’Eden Golan avait « déjà gagné ».

« Non seulement vous participez fièrement et de manière admirable à l’Eurovision, mais vous affrontez avec succès une horrible vague d’antisémitisme », lui a-t-il dit dans un message vidéo.

Sécurité renforcée

Près de 12 000 personnes, dont la militante pour le climat Greta Thunberg, ont manifesté jeudi à Malmö contre la participation d’Israël.

« Cette année on boycotte complètement », a confié Cecilia Brudell, 31 ans. Un nouveau rassemblement est prévu samedi.

Les syndicats de la chaîne de télévision publique flamande VRT ont brièvement interrompu la retransmission jeudi soir pour diffuser un message de soutien aux Palestiniens.

« Ceci est une action syndicale. Nous condamnons les violations des droits de l’homme par l’État d’Israël. En outre, l’État d’Israël détruit la liberté de la presse. C’est pourquoi nous interrompons un instant la diffusion. #CeaseFireNow #StopGenocideNow », pouvait-on lire à l’écran en néerlandais, sur fond noir.

Hurricane a toutefois été interprété sans accroc ni interruption par Eden Golan devant les 9000 spectateurs de la Malmö Arena.

Dans l’enceinte, l’Union européenne de radiotélévision (UER), qui chapeaute le concours, a comme à l’accoutumée interdit tout drapeau autre que ceux des participants et toute bannière à message politique.

La sécurité a par ailleurs été renforcée tant dans la salle que dans le reste de la ville, où vit la plus importante communauté d’origine palestinienne de Suède et où les drapeaux palestiniens côtoient les fanions aux couleurs acidulées.

« L’UER prend toutes les précautions nécessaires pour faire de ce lieu un endroit sûr et uni pour tous », s’est félicité après la demi-finale Eden Golan, qui a fait l’objet de menaces sur les réseaux sociaux.

La neutralité du télé-crochet avait été bousculée mardi lors de la première demi-finale par le chanteur suédois Eric Saade, qui portait un keffieh palestinien autour du bras.

Un geste regretté par la télévision publique suédoise SVT et par l’UER, qui avait interdit au président ukrainien Volodymyr Zelensky de s’exprimer lors du concours l’an dernier.

Appels au boycottage

Cette année, le conflit en Ukraine a été éclipsé par la guerre à Gaza, déclenchée le 7 octobre par l’attaque sanglante du Hamas contre Israël qui a fait plus de 1170 morts, selon un bilan de l’AFP établi à partir de données officielles israéliennes.

En riposte, l’armée israélienne a lancé une offensive à Gaza, qui a fait jusqu’à présent 34 904 morts, selon le ministère de la Santé du Hamas.

« Il doit y avoir des manifestations, les gens doivent exprimer leurs opinions, les gens doivent boycotter », a déclaré Magnus Børmark, candidat pour la Norvège avec son groupe Gåte, qui, comme huit autres participants, ont appelé à un cessez-le-feu durable.

Les représentants de certains pays avaient envisagé de boycotter le concours, mais n’ont finalement pas donné suite.

100 000 visiteurs attendus

Des renforts policiers sont venus de toute la Suède, mais aussi du Danemark et de la Norvège pour sécuriser le concours.

« Il n’y a pas de menace dirigée contre l’Eurovision », a cependant assuré un porte-parole de la police.

Pour les fans – la ville attend jusqu’à 100 000 visiteurs samedi –, « c’est ce qui est sur scène qui est important : les contributions, les artistes et la musique, et non la politique », estime le professeur d’histoire des idées Andreas Önnerfors, spécialiste de l’Eurovision.

Presque septuagénaire, ce concours est « une démonstration de la tolérance européenne que l’on ne trouve pas sous d’autres formes ni dans d’autres lieux », souligne-t-il.

Au sein de la communauté juive de Malmö, certains comptent quitter la ville pour le week-end.

« Avec l’Eurovision, il y a comme une intensification. Le sentiment d’insécurité s’est accru après le 7 octobre, de nombreux juifs sont inquiets », a expliqué un porte-parole, Fredrik Sieradzki.

Mais d’après lui, les nombreuses manifestations propalestiniennes n’ont pas donné lieu à des appels visant les juifs de la ville.