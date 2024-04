Jean-Pierre Ferland (1934-2024) Ferland en 10 immortelles

Il a chanté l’amour, souvent avec humour, mais avec fragilité aussi. Jean-Pierre Ferland laisse un héritage chansonnier vaste et éclaté, entre rock théâtral et chansons intimistes. Sans oublier son grand hymne qui nous amène à voir le monde d’un peu plus haut, un peu plus loin.