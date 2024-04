La famille de Jean-Pierre Ferland, qui s’est éteint samedi dernier, a consenti à ce que le chanteur au legs colossal ait des funérailles nationales.

C’est ce qu’a annoncé lundi François Legault, sur le réseau social X : « En accord avec la famille, Jean-Pierre Ferland aura droit à des funérailles nationales. » Le premier ministre du Québec avait annoncé dimanche son intention de proposer des funérailles nationales pour un « grand bâtisseur de la chanson québécoise ».

« Même si Jean-Pierre Ferland nous a quittés, son œuvre va toujours rester dans nos mémoires. Monsieur Ferland, au nom de la nation québécoise, adieu et merci pour tout », avait alors déclaré M. Legault.

Sur les ondes d’En direct avec Patrice Roy, à ICI RDI, le fils de la voix ayant porté nombre de classiques, dont Je reviens chez nous et Un peu plus loin, en plus d’avoir marqué toute une génération avec l’album Jaune, a confirmé avoir accepté l’offre de Québec.

Bruno Ferland a raconté avoir été réticent à l’idée que son père ait des funérailles nationales. À la lumière de la déferlante d’amour dirigé vers le défunt, il a toutefois changé son fusil d’épaule. « Je m’attendais à quelque chose […], mais pas à de l’amour comme ça, vraiment pas. »

« Au début je n’étais pas pour ça [des funérailles nationales], mais depuis deux jours, je comprends, oui, il mérite des funérailles nationales. Je pense que c’est ça que les gens veulent, lui dire un dernier salut. »

Sur une courte liste

M. Ferland rejoindra ainsi une liste sélecte de personnalités ayant eu droit à des funérailles nationales. Du lot, le plus récent a été Guy Lafleur, mort en avril 2022. En 2018, Paul-Gérin Lajoie a mérité cet honneur et en 2016, René Angélil et Claire Casgrain ont également eu de telles funérailles.

Karl Tremblay, chanteur des Cowboys Fringants, avait quant à lui été honoré par une cérémonie d’hommage national – une cérémonie laïque – en novembre dernier.

Le gouvernement du Québec a notamment recours aux funérailles nationales pour souligner l’apport du défunt à la société québécoise. Quand celles-ci sont acceptées par la famille du disparu, le drapeau est mis en berne le jour des obsèques, de l’aube au crépuscule.