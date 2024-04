L’album Jaune du regretté Jean-Pierre Ferland s’est hissé lundi en deuxième position du palmarès d’écoutes du top 100 canadien des albums les plus écoutés d’iTunes, devançant The Tortured Poets Department, de Taylor Swift.

C’est l’album Pub Royal, des Cowboys Fringants, dans lequel on peut entendre la voix du chanteur Karl Tremblay, disparu le 15 novembre dernier, qui arrive en tête de ce palmarès très convoité des albums les plus écoutés au pays.

Les autres albums de Jean-Pierre Ferland font également bonne figure. Son Premier coffret, réunissant 27 de ses chansons, arrive en 4e place tandis que son album Écoute pas ça, sorti en 1995, occupe la 5e position. Chansons jalouses, paru en 2016, est en 6e position et son album live Tournée 2000 arrive en 10e.

Ce n’est pas tout. Si on s’attarde au top 20, on retrouve également les albums Je n’veux pas dormir ce soir (12e), Soleil (14e), Soleil remasterisé (16e), Second coffret (17e) et Les noces d’or de Jaune (19e). Bref, 11 des 20 albums les plus écoutés reviennent à Jean-Pierre Ferland.