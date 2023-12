Que ce soient des reprises de classiques ou des compos originales, un nouveau lot de chansons de Noël a été lancé au cours des dernières semaines. Voici celles qui nous ont charmés.

Le sentier de neige, Klô Pelgag

Avec cette délicate version piano-voix du Sentier de neige, Klô Pelgag réussit à insuffler toute la douceur du monde dans une des chansons les plus kitsch du répertoire de Noël. Il en faut du talent et du doigté pour que ce charmant classique popularisé par les Classels prenne une tournure nostalgique à ce point viscérale qu’on en pleure un peu. Dans le plus grand et le plus émouvant des dépouillements, la voix pure de l’autrice-compositrice-interprète nous caresse et nous console. De toute beauté.

Josée Lapointe, La Presse

Marie-Noël, Elliot Maginot

PHOTO CHEDLY BOUZOUAIA, FOURNIE PAR AUDIOGRAM Elliot Maginot

Créée il y a près de 60 ans par Robert Charlebois et Claude Gauthier, Marie-Noël est probablement la plus belle chanson de Noël écrite ici, et chaque nouvelle version en est la preuve. Grand amoureux de cette période de l’année – il lance chaque année une compo originale –, Elliot Maginot a choisi cette fois de revisiter l’éternelle Marie-Noël en lui ajoutant une jolie touche d’entrain. L’auteur-compositeur-interprète ne la dépare pas pour autant de sa mélancolie intrinsèque grâce à son interprétation douce et élégante, qui fait honneur à la beauté de la chanson.

Josée Lapointe, La Presse

Noël mille feux, Maude Audet

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Maude Audet

L’approche chansonnière classique, la petite touche rétro et la grâce naturelle de Maude Audet s’accordent bien à la musique de Noël et à ses codes. Avec ses arrangements animés, ses paroles accueillantes et la voix chaleureuse de l’autrice-compositrice-interprète, Noël mille feux est une chanson originale joyeuse et enveloppante qui donne envie de profiter des Fêtes avec les gens qu’on aime. Elle réchauffe et réconforte, et s’inscrit admirablement bien dans le nouveau répertoire de Noël.

Josée Lapointe, La Presse

Unchained Melody, Lana Del Rey

PHOTO NEIL KRUG, FOURNIE PAR UNIVERSAL MUSIC CANADA Lana Del Rey

L’évènement Christmas at Graceland, un concert réunissant une variété d’artistes populaires dans la résidence de Memphis ayant appartenu à Elvis Presley, a permis plusieurs merveilleux moments de musique, dont une interprétation signée Lana Del Rey de la pièce Unchained Melody. Accompagnée d’un pianiste et de trois choristes, elle a repris ce classique du King en lui prêtant son ton si distinct, gracieux et délicat, bouleversant et théâtral. S’il ne s’agit pas d’une chanson de Noël, le contexte était à la célébration du temps de Fêtes et on ose espérer que l’extrait figurera sur une compilation de Christmas at Graceland, incluant des chansons présentées durant la soirée par Lana Del Rey, mais aussi Post Malone, John Legend, Alanis Morissette, Kacey Musgrave et plusieurs autres.

Marissa Groguhé, La Presse

Jusqu’à Noël, Simon Kearney et Gabrielle Shonk

PHOTO DAVE JOLICOEUR, FOURNIE PAR BIG IN THE GARDEN Simon Kearney et Gabrielle Shonk

Toujours intéressant de voir que les plus jeunes artistes ont envie de créer de la nouvelle musique de Noël. Ce charmant duo formé de Simon Kearney et de Gabrielle Shonk arrive avec une chanson originale joyeuse et mélodique, qui s’inscrit dans l’excellente lignée de l’album des Fêtes que Pierre Lapointe a sorti il y a quelques années : contemporaine, doucement chaloupée, gentiment ironique et tendre. Les chouettes harmonies des deux amis de Québec nous donnent envie de croire aux miracles de Noël, et la légèreté amusée de leur chanson peut réconcilier n’importe qui avec l’ambiance musicale un peu chargée de cette période de l’année.

Josée Lapointe, La Presse

Silent Night, Steph Carse

PHOTO FOURNIE PAR STEPH CARSE Steph Carse

Si vous étiez en vie il y a 30 ans, il y a fort à parier que, durant les Fêtes, vous ayez tapé des mains, suivi les pas et oublié vos ennuis en imitant la chorégraphie de Steph Carse et de son Achy Breaky Dance (1993), sa reprise en français du tube du papa de Miley. Un succès aussi gargantuesque aurait pu écraser sa carrière, mais, comme Jésus, le Québécois installé en Floride s’y connaît en matière de résurrection, lui qui donne désormais dans la musique sacrée. Il lancera à temps pour Noël The True Miracle of Christmas, un film musical dont est tirée sa version bilingue et bluesée de Silent Night. Où pourra-t-on le visionner ? Sur Pure Flix, le Netflix chrétien.

Dominic Tardif, La Presse