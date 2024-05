Jean Aucoin, président et fondateur de J. Sonic

Spécialisée dans les articles électroniques et les produits d’aménagement intérieur et extérieur, J. Sonic a Costco, Home Depot, Lowes, Rona et Walmart comme clients. L’entreprise montréalaise connaît une croissance fulgurante qui l’amènera à doubler son chiffre d’affaires au cours des cinq prochaines années. Survol.

Steven Ross Collaboration spéciale

Au cours des 10 dernières années, l’entreprise a doublé son chiffre d’affaires pour atteindre un sommet annuel de 200 millions de dollars. Afin de soutenir cette vitesse de croisière, 35 nouveaux employés ont rejoint ses rangs en trois ans et une douzaine de personnes additionnelles devraient être embauchées durant l’année à venir. L’entreprise qui compte aujourd’hui plus de 110 employés prévoit doubler de nouveau son chiffre d’affaires et doubler sa taille en cinq ans seulement.

Selon Jean Aucoin, président et fondateur de J. Sonic, cette vitesse de recrutement est directement liée aux besoins des clients de l’entreprise : « Nous dédions une équipe complète aux besoins de chaque client, donc la croissance des employés suit rapidement l’évolution du nombre d’entreprises avec qui nous faisons affaire. »

Lancée en 1985, J. Sonic fournissait principalement les magasins Zellers lorsque son fondateur a croisé le chemin de Louise Wendling, acheteuse pour Costco. La rencontre a été décisive pour l’homme d’affaires, qui cite encore les conseils de gestion prodigués par celle qui deviendra présidente de Costco Canada : « Louise m’a dit très tôt que si je misais sur de petites marges de profit, elle pourrait me garantir de très grands volumes. J’ai suivi cette approche avec tous mes clients par la suite, je garde de plus petits profits, mais je sais qu’ils amèneront une grande demande. »

J. Sonic possède aujourd’hui un réseau de fournisseurs répartis aux quatre coins du monde et distribue ses produits dans 25 pays, dont les États-Unis, l’Allemagne, le Japon et l’Australie.

Aménagements d’intérieur

Si le succès de l’entreprise s’est construit en grande partie grâce à sa division des aménagements d’intérieur, dont les planchers stratifiés font la renommée, sa croissance exponentielle passe par les produits d’aménagement extérieur, comme les gazons synthétiques, les dalles de patio et les clôtures vitrées.

Passage obligé, les ventes en ligne jouent également un grand rôle dans l’équation. « Tous les grands détaillants sont aujourd’hui sur le web, donc nous devons pouvoir répondre à cette demande pour continuer de collaborer avec eux », explique Jean Aucoin.

Le président précise toutefois que la croissance n’est pas un objectif à atteindre à n’importe quel prix.

Nous voulons grossir, mais à une vitesse qui nous permet de continuer à servir nos clients avec un niveau de qualité élevé. Jean Aucoin, président et fondateur de J. Sonic

La qualité de vie des employés et la culture du travail d’équipe sont également au cœur des préoccupations du leader : « Je travaille la porte ouverte et je gère mon entreprise en équipe. Quand on réalise un bon coup, ce n’est pas seulement une seule personne qui gagne, mais toute l’équipe. »