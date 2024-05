Maisons Laprise conçoit actuellement les plans d’une nouvelle usine, sa sixième. Si les astres s’alignent, celle-ci entrera en activité en mars 2025. Largement automatisée, elle viendra aider l’entreprise à poursuivre sa croissance malgré la pénurie de main-d’œuvre qui persiste.

Simon Lord Collaboration spéciale

Constructeur de maisons préusinées, Maisons Laprise exploite actuellement cinq installations manufacturières à Montmagny, là où l’entreprise est établie. Elle a acquis le terrain où construire sa nouvelle usine, qui augmentera sa capacité de production, mais elle doit encore attendre un changement de zonage avant de pouvoir entamer les travaux.

« Naturellement, on veut que notre nouvelle usine ouvre hier, mais réalistement, ça ira plus au début de l’an prochain », dit le président fondateur, Daniel Laprise.

L’entreprise de 250 employés, qui a construit plus de 14 000 maisons depuis sa fondation en 1989, se fait avare de chiffres sur les gains de production espérés avec cette nouvelle installation, mais les objectifs du président sont clairs.

Nos usines sont déjà les plus automatisées au Québec dans notre industrie. Mais on veut aller plus loin. Daniel Laprise, président fondateur de Maisons Laprise

En ayant encore davantage recours aux robots et machines industrielles, l’entreprise compte réaliser des gains d’efficacité, mais aussi éviter dans une certaine mesure d’être aux prises avec la pénurie de main-d’œuvre qui perdure depuis maintenant plusieurs années. Car l’entreprise peine non seulement à recruter des ingénieurs et des architectes, mais aussi des techniciens en usine, ce qui freine ses ambitions.

L’Amazon de la maison

Avant de lancer son entreprise, Daniel Laprise était menuisier, comme son père et son grand-père.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Daniel Laprise, président fondateur de Maisons Laprise

« Je travaillais sur les chantiers, et je trouvais que le processus de fabrication d’une maison était inefficace, dit-il. On monte et démonte des échafauds. S’il pleut, on ralentit. S’il neige, même chose. Il fallait que je trouve une meilleure façon de faire. »

Il s’est donc lancé en affaires en fondant Maisons Laprise sur le principe d’une logistique solide.

Si on regarde Amazon, Costco, Walmart, McDonald’s : qu’est-ce qui fait le succès de ces entreprises-là ? Certains diront que ce sont leurs produits et leurs prix. Mais c’est la logistique qui leur permet d’y arriver. C’est ça, le secret. Daniel Laprise, président fondateur de Maisons Laprise

Appliqué à son industrie, cela signifie pour lui qu’il fallait penser en manufacturier, et non en constructeur, et aspirer à faire pour la maison ce qu’Henry Ford a fait pour l’automobile.

Aujourd’hui, Maisons Laprise vend ses maisons en différents niveaux de finition. En 2024, toutefois, diverses tendances viennent changer les façons de faire de l’entreprise.

D’abord, les gens ont moins envie de bricoler qu’auparavant, constate le président fondateur. Les clients sont donc davantage intéressés qu’auparavant par les produits qui ont un plus haut niveau de finition.

Ensuite, avec les défis contemporains de protection des terres agricoles, de densification et de freinage de l’étalement urbain, les maisons unifamiliales deviennent moins populaires alors que le multilogements le devient davantage.

« On tire donc aujourd’hui un plus grand volume d’affaires dans le multilogements que dans le résidentiel, alors que c’était l’inverse auparavant, dit Daniel Laprise. Le marché est en train de changer, alors on doit s’ajuster si on veut réussir. »