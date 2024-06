Guillaume Beaulieu et Zorani Sanabria, cofondateurs et codirecteurs de création chez MamboMambo, une coopérative de travailleurs spécialisée en image de marque

Le modèle coopératif est plutôt rare dans le domaine du marketing, où les grandes agences très hiérarchisées dominent le marché. Mais les personnes derrière MamboMambo, une coopérative de Québec spécialisée dans l’image de marque, ont décidé de faire les choses autrement. Et ça fonctionne.

Pourquoi avez-vous décidé de fonder MamboMambo sur le modèle coopératif il y a 10 ans ?

« Nous étions cinq cofondateurs au départ et nous avions tous déjà travaillé dans des agences et nous n’avions pas trouvé l’expérience très valorisante, raconte Zorani Sanabria, cofondatrice et codirectrice de création chez MamboMambo. Nous avions tous un baccalauréat en design graphique et nous étions traités comme des infographistes. Nous voulions un modèle d’entreprise où nous serions plus égaux, avec un modèle de leadership horizontal. »

« Tout le monde à qui nous en parlions à l’époque disait que nous devions créer une entreprise inc., avec un boss », ajoute, en riant, Guillaume Beaulieu, aussi cofondateur et codirecteur de création.

Vous avez finalement opté pour une coopérative de travailleurs. Pourquoi et comment fonctionne-t-elle ?

« Nous avons choisi ce modèle parce que nous voulions embaucher, avoir une échelle salariale, des assurances collectives et ce modèle permet ça, explique Guillaume. Pour être membre, il faut être travailleur. Nous pouvons aussi avoir des employés qui ne sont pas membres, mais au moins 50 % du travail réalisé doit être fait par des membres. Normalement, pas mal tous nos employés le deviennent après leurs trois mois de probation. Ils peuvent ainsi voter à l’assemblée générale sur les différentes décisions à prendre. Notre rapport annuel et nos états financiers sont présentés à tous nos membres. Ils reçoivent aussi une ristourne si nos résultats sont positifs. »

« Très souvent, il y a des ristournes, mais nous pouvons décider de ne pas en verser, ou de retarder le versement pour garder un coussin plus grand », précise Zorani.

Combien d’employés y a-t-il chez MamboMambo ?

« Neuf en ce moment, affirme Guillaume. Nous sommes pas mal toujours entre huit et dix. Nous ne voulons pas croître à tout prix. Nous avons un noyau très fort de gens expérimentés et ça va super bien comme ça. Nous voulons rester une entreprise à échelle humaine. »

PHOTO PAUL DIONNE, COLLABORATION SPÉCIALE L'équipe de la coopérative MamboMambo compte une dizaine d'employés.

Quels sont les avantages de votre modèle d’affaires ?

« Comme nous sommes une entreprise de petite taille sans hiérarchie et que nous n’avons pas de chargés de projets, nous discutons beaucoup entre nous et directement avec les clients, explique Zorani. Nous sommes donc très agiles et cela fait aussi en sorte que nos projets avancent plus rapidement. »

« La rétention du personnel est également un avantage, ajoute Guillaume. Nos employés sont membres, donc ils participent vraiment à la gestion de la coopérative, aux prises de décisions. Nous n’avons pas beaucoup de roulement. De plus, la coopérative est un modèle qui interpelle les jeunes. »

Quels sont les plus grands défis de votre modèle d’affaires ?

« Nous avons besoin d’employés très autonomes qui veulent s’impliquer, affirme Zorani. Il y a des gens qui rêvent d’autonomie, mais une fois qu’ils l’obtiennent, ça ne fonctionne pas parce qu’ils sont habitués à avoir un cadre rigide et des gens qui leur disent quoi faire chaque jour. Nous laissons à nos employés la liberté de gérer leur horaire comme ils le veulent, tant qu’ils respectent les livrables. »