Située dans le Vieux-Montréal, la coopérative l’Empreinte permet à une vingtaine d’artisans d’obtenir une redevance intéressante sur les ventes de leurs créations, en plus de faire partie d’une communauté dynamique et bienveillante.

Julie Chaumont Collaboration spéciale

Joaillières, céramistes, designers de mode… 21 artisans – majoritairement des femmes – sont membres de l’Empreinte, une coopérative née en 1974, dont la mission est, comme il est écrit sur son site web, de « faire rayonner et démocratiser les métiers d’art du Québec en diffusant les œuvres et les produits d’artisans professionnels locaux ».

Un intéressant système de redevances

Les avantages d’être membre de l’Empreinte sont nombreux (accès à un large bassin d’acheteurs, fenêtre vers le marché international, promotion des produits, etc.), mais celui qui a le plus grand impact pour les artisans est le système de redevances. Contrairement à une boutique traditionnelle, qui remet en moyenne 50 % des revenus des ventes, c’est 70 % que reçoivent les membres de la coop. Les 30 % restants sont investis dans ce qui est nécessaire au bon fonctionnement de la boutique (salaire de la gérante et des employés, site internet, épargne, etc.).

J’ai 20 % de plus sur mes ventes. Quand tu as un bon chiffre d’affaires, 20 % directement dans tes poches, ça paraît vraiment beaucoup ! Renée Bovet, peintre sur soie

Des artisans tricotés serrés PHOTO DENIS GERMAIN, COLLABORATION SPÉCIALE L’Empreinte est une coopérative d’artisans qui fait la promotion des arts québécois.

PHOTO DENIS GERMAIN, COLLABORATION SPÉCIALE La coopérative est née en 1974.

PHOTO DENIS GERMAIN, COLLABORATION SPÉCIALE Vingt et un artisans – majoritairement des femmes – sont membres de l’Empreinte.

PHOTO DENIS GERMAIN, COLLABORATION SPÉCIALE Chacun des membres de la coopérative doit consacrer de 18 à 24 heures par mois à diverses tâches.

Les artisans de la coopérative reçoivent 70 % des revenus des ventes de leurs produits.









Renée Bovet nous informe qu’une joaillière de la coop, « une des meilleures vendeuses de la boutique », serait capable de vivre des seules redevances de l’Empreinte. Mais ce n’est pas le cas de tous les membres. « Il y a beaucoup d’artisans – beaucoup de jeunes – qui font encore des shows d’artisans à Ottawa, à Toronto… des salons des métiers d’art, et tout ça pour arriver à faire un salaire intéressant. » La peintre sur soie, elle, même si l’Empreinte est sa meilleure boutique, vend ses créations dans plusieurs autres points de vente au Canada.

Implication nécessaire

Qui dit coop dit implication des membres. À l’Empreinte, chacun de ceux-ci doit consacrer de 18 à 24 heures par mois aux diverses tâches administratives, de marketing ou opérationnelles, selon ses compétences et intérêts, en plus d’offrir une disponibilité de 24 heures par année pour la gestion des stocks et l’entretien de la boutique.

Pour l’artisane, les périodes obligatoires en boutique sont bonnes pour le moral. « Je ne ferais pas ça cinq jours par semaine, mais deux à trois jours par semaine, ça donne la petite tape dans le dos. Ça me permet de rencontrer des clients qui me disent : ‟ah, vous êtes dont bonne”. »

Ça me permet d’avoir un contact vraiment direct avec l’acheteur. Je suis dans l’action, je vois comment les clients achètent, comment ils décident, j’entends leurs commentaires… Renée Bovet

Un solide réseau

Être membre d’une coopérative, c’est aussi faire partie d’une communauté de gens qui partagent les mêmes valeurs et idéaux. « J’aime le fait d’être en connexion avec d’autres artisans. Il y a toujours des questions que tu te poses dans ton travail, par rapport aux boutiques, aux fournisseurs ou à n’importe quoi, et il y a toujours des gens qui travaillent dans le même domaine et qui vont t’aider. C’est super stimulant d’avoir du monde proche qui fait le même travail que toi », souligne Mme Bovet.

Pour devenir membre de l’Empreinte, il faut déposer sa candidature lors de la campagne annuelle d’appel de candidatures, qui se déroule pendant l’hiver. Les nouveaux membres sont élus en assemblée générale. « Pour toutes les grandes décisions, tous les membres doivent prendre la décision. Ça se passe à main levée. C’est super démocratique. »