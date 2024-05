PHOTO BRENDAN GEORGE KO, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

Un récent sondage, réalisé par KPMG auprès de 75 dirigeants de sociétés minières actives au pays, révèle que 91 % d’entre eux sont optimistes. Ils estiment, entre autres, que le Canada pourrait devenir un chef de file mondial dans le secteur des minéraux critiques. Un optimisme teinté par certains enjeux.

Julie Roy Collaboration spéciale

Capitaux et règlements

L’un des plus grands enjeux demeure la difficulté à mobiliser des capitaux, car ceux-ci sont influencés par le cours des minerais. « Cela a été plus difficile dernièrement. On peut penser, entre autres, au prix du lithium qui a baissé l’hiver dernier », affirme Mathieu Bouchard, directeur général et leader stratégie d’impact, innovation industrielle et commerciale chez KPMG. Autres embûches qui freinent les investisseurs, les nombreux obstacles réglementaires et le délai de délivrance, soit le temps qu’il faut pour obtenir un droit d’exploitation.

Crédits d’impôt complexes

Pour attirer des capitaux, les gouvernements ont mis en place diverses incitations fiscales, dont le crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques (CIEMC). Si 76 % des répondants croient que ce dernier a donné un élan à l’industrie, il demeure que 84 % trouvent le processus d’obtention du CIEMC trop compliqué. Ils jugent aussi que trop de conditions doivent être remplies pour que les dépenses soient jugées admissibles. Autre enjeu, le CIEMC ne s’applique qu’à 15 des 31 minéraux critiques figurant sur la liste du Canada. Près de 80 % d’entre eux souhaitent donc que ce crédit d’impôt soit élargi pour englober d’autres minéraux non critiques.

Prévisibilité

Le crédit d’impôt fédéral pour l’exploration minière qui cible les minéraux critiques qui ne sont pas admissibles au CIEMC et d’autres minéraux est aussi sujet de discussions. « Il y avait une crainte que le nouveau budget élimine ce crédit. Ce dernier a été renouvelé pour un an. Donc, la crainte n’a pas totalement disparu », estime Mathieu Bouchard.

Transformation

Tout le lithium qui sort des mines canadiennes est transformé en Asie. Il existe des projets comme une usine à Bécancour qui viendra renverser cette situation, mais il s’agit d’un cas d’exception. En ce moment, le Canada a une capacité de fusion ou d’affinage relativement faible pour les minéraux les plus critiques. Pour les répondants du sondage, tant que le Canada n’aura pas la capacité de fusionner ou d’affiner ce qui est extrait au pays, les possibilités des sociétés minières resteront limitées.

Environnement

Il n’y a pas en ce moment de réglementation qui oblige les sociétés minières à se lancer dans la course à la décarbonation. Cependant, selon Mathieu Bouchard, la question environnementale est sur toutes les lèvres. « On sent une transformation des mentalités. Elles veulent laisser moins d’empreintes territoriales. Elles souhaitent utiliser des énergies moins polluantes et elles se servent des nouvelles technologies pour diminuer leurs impacts. » Le sondage révèle que 23 % ont pris des engagements formels pour atteindre les cibles de réduction d’émissions de carbone d’ici 2050 et que 24 % d’entre elles n’ont pas encore pris d’engagements officiels, mais travaillent à l’élaboration d’un plan de réduction des émissions. Il reste 10 % qui n’ont pas de stratégie en matière de facteurs ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) ou de réduction du carbone et 7 % ne prévoient pas de se doter d’une stratégie ou ne peuvent réduire leurs émissions pour le moment.