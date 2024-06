Une centaine de coopératives voient le jour chaque année au Québec. L’engouement ne semble pas près de s’essouffler : le mouvement attire de plus en plus de jeunes, qui se retrouvent dans les valeurs prônées par les coops. Celles-ci doivent néanmoins demeurer compétitives et agiles si elles veulent perdurer. Survol.

Marie-Josée Paquette, directrice générale du Conseil québécois de la coopérative et de la mutualité (CQCM), est catégorique : le Québec fait figure de leader en matière de coopératives. « Les deux tiers des coopératives du Canada se créent dans la province », souligne-t-elle.

Elle ajoute que les entrepreneurs peuvent compter sur un écosystème bien rodé pour les accompagner, avec une expertise de pointe dans plusieurs secteurs d’activité, comme l’alimentation ou la foresterie.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE La directrice générale du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, Marie-Josée Paquette

« On a aussi le soutien du gouvernement du Québec, qui reconnaît l’apport des coopératives à la création de richesse dans toutes les régions. Il subventionne notamment le démarrage de coopératives depuis 2004 », ajoute Marie-Josée Paquette.

L’architecture en mode coopératif

En 2017, Pivot est devenue la première coopérative d’architecture au Québec. « On travaillait depuis longtemps sur des projets à vocation communautaire. Deux collègues se sont demandé pourquoi il n’y avait pas de coopératives dans notre domaine. Petit à petit, on a repensé le système très hiérarchisé de l’architecture pour qu’il soit le plus possible autogéré et à l’horizontale », explique Suzanne Laure Doucet, qui fait partie des huit membres fondateurs.

Pour Angelica Peraza, membre auxiliaire de Pivot, ce modèle permet de comprendre comment on gère une firme d’architecture et d’avoir voix au chapitre. « On peut aussi prendre plus de place dans les projets et leur élaboration », estime-t-elle.

PHOTO DENIS GERMAIN, COLLABORATION SPÉCIALE La membre auxiliaire Angelica Peraza et l’architecte et membre fondatrice de Pivot, Suzanne Laure Doucet

Il n’y a pas de patron chez Pivot. Les décisions – parfois débattues longuement ! – se prennent par consensus lors des réunions hebdomadaires des membres, qui ne sont d’ailleurs pas tous architectes.

Ça prend plus de temps, mais ça fait en sorte qu’on ne se sent pas si seuls à porter un projet. Il y a une collégialité. Suzanne Laure Doucet, architecte et membre fondatrice de Pivot

L’équipe choisit aussi les projets en groupe. Au fil du temps, Pivot s’est spécialisée en économie sociale. Elle conçoit entre autres des coops d’habitation, des centres pour sans-abri et des bâtiments communautaires.

Des défis

La coopérative d’architecture a d’abord dû convaincre ses pairs de la faisabilité de son modèle, surtout pour les questions de déontologie. Aujourd’hui, l’idée de pratiquer dans la transparence et le consensus suscite une grande curiosité. Reste que de nager à contre-courant entraîne son lot de contraintes.

Il y a des défis dans l’organisation. Il peut parfois y avoir des frustrations entre les membres et les non-membres. Il faut trouver une place pour chacun. Suzanne Laure Doucet, architecte et membre fondatrice de Pivot

« On croit à l’autogestion, mais c’est un apprentissage constant », résume Angelica Peraza.

Marie-Josée Paquette estime pour sa part que les coopératives doivent demeurer compétitives sur le marché. « Elles doivent prendre le virage numérique et rester agiles même si c’est plus difficile de bouger rapidement quand plusieurs personnes décident. »

Celles-ci doivent également s’assurer d’aller chercher l’expertise requise pour conquérir d’autres parts de marché ou se tenir au fait des dernières tendances. « Elles doivent être ambitieuses et innover. Elles ne doivent pas avoir peur de grandir. »

Une relève

Les coopératives, qui souhaitent souvent être des leaders dans la lutte contre les changements climatiques ou en diversité et inclusion, séduisent les jeunes. « On rejoint les valeurs de la nouvelle génération d’entrepreneurs, qui veulent donner un sens à leur travail, remarque Marie-Josée Paquette. L’attrait d’une coop, c’est qu’elle est gérée de façon démocratique et qu’elle prône l’équité. »

C’est pour cette raison que la directrice générale du CQCM aimerait qu’on éduque les jeunes sur les bancs d’école à ce modèle d’affaires. « En administration, on présente la PME, pas la coopérative », se désole-t-elle. Elle souhaiterait en outre que la population en général encourage les coops.

Pour elle, une coopérative n’est pas qu’une entreprise. C’est un projet de société qui vient répondre aux besoins d’une collectivité. « L’argent demeure au Québec et les retombées sont investies dans la communauté. »