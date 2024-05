Longueuil est incontournable, avec l’Aéroport métropolitain de Montréal, l’École nationale d’aérotechnique et de nombreuses entreprises, dont Pratt & Whitney. Mais ce n’était pas suffisant pour la mairesse, Catherine Fournier, qui a travaillé avec Aéro Montréal pour que Longueuil obtienne, avec Mirabel et Saint-Laurent, la désignation de zone d’innovation en aérospatiale qui sera annoncée mardi par le gouvernement Legault.

Concrètement, qu’est-ce que la désignation provinciale de zone d’innovation en aérospatiale viendra changer pour Longueuil ?

Déjà, je vois que le fait de parler de la zone d’innovation en aérospatiale crée un dynamisme dans le secteur. Mais c’est important d’obtenir la désignation pour confirmer notre marque distinctive à l’international et ainsi, attirer des investissements. C’est une question d’attractivité à l’extérieur de Longueuil, du Québec et du Canada. La désignation vient aussi avec un budget pour la coordination de la zone qui donnera un coup de pouce à notre équipe au développement déjà très mobilisée.

Pourquoi voulez-vous vous spécialiser dans le domaine de la décarbonation de l’aviation ?

C’est un incontournable en 2024 et l’industrie en est consciente. Si Longueuil peut devenir un catalyseur pour développer les technologies qui permettront la décarbonation de ce secteur, ce serait majeur. Avec la présence du Centre technologique en aérospatiale (CTA), de l’École nationale d’aérotechnique (ENA) et l’arrivée prochaine du campus de l’École de technologie supérieure (ETS) consacré au génie aérospatial, la recherche et l’enseignement sont très présents dans notre zone d’innovation. Nous avons aussi plusieurs entreprises actives dans le domaine. Pratt & Whitney développe un moteur hybride. H55 construit son usine de production pour les batteries qui alimenteront des moteurs électriques. L’entreprise évalue même pouvoir réaliser un vol Montréal-Toronto entièrement électrique avec un avion de la taille de ceux utilisés par Porter dans un horizon d’environ cinq ans.

Vous voulez attirer d’autres acteurs de l’industrie, de la recherche et de l’enseignement pour faciliter le passage des idées au marché. D’ailleurs, vous avez maintenant un guichet unique pour faciliter l’arrivée des entreprises. Qu’est-ce que c’est exactement ?

Parfois, les processus administratifs sont fastidieux pour les entreprises. Notre guichet unique, en place depuis janvier, permet à l’entreprise qui vient s’installer dans la zone d’avoir seulement une personne attitrée à la Ville pour s’occuper de tout ce dont elle a besoin, comme les permis et les raccordements. Cette personne s’occupe de faire les liens avec les partenaires, comme Développement économique de l’agglomération de Longueuil. L’accompagnement est personnalisé et permet aux entrepreneurs d’avoir rapidement des réponses à leurs questions et, donc, d’économiser du temps et d’avoir de la prévisibilité.

On parle d’une zone industrielle, mais vous avez quand même l’ambition d’en faire un milieu de vie ?

Tout à fait. Nous avons pensé à la mobilité, parce que c’est important pour les entreprises qui viennent s’installer chez nous. C’est important aussi pour les centaines d’étudiants supplémentaires qui fréquenteront la zone. Nous avons également pensé aux logements et aux commerces de proximité.

Quand pensez-vous avoir la désignation du gouvernement du Québec ?

La demande a été déposée en octobre et nous pensons obtenir la désignation très prochainement.

