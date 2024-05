Résilientes, performantes, innovantes : même si les conditions économiques chamboulent les entreprises depuis quelques années, certaines tirent brillamment leur épingle du jeu. C’est le cas de la nouvelle cuvée de lauréates des Sociétés les mieux gérées au Canada de Deloitte. Voici la recette de leur succès.

Pour la 31e année consécutive, Deloitte célèbre l’excellence en affaires avec son programme des sociétés les mieux gérées au pays. Ces joueurs étoiles accueillent en 2024 huit recrues québécoises, qui figurent au palmarès pour la toute première fois.

Selon Brigitte Vachon, leader provinciale du programme chez Deloitte, de nombreux éléments caractérisent les nouvelles venues. « Elles sont d’abord performantes à l’égard des quatre piliers : la stratégie, l’engagement, les capacités et le rendement financier, remarque-t-elle. L’économie était quand même difficile l’an dernier et elles ont su surmonter les défis. »

Alors que 90 % des 500 sociétés les mieux gérées au pays avouent être préoccupées par l’enjeu de rareté de la main-d’œuvre, ces dernières réussissent malgré tout à attirer des talents. « La réduction de coûts était un autre défi important. Elles ont donc investi dans la technologie et l’innovation pour y faire face », ajoute Brigitte Vachon.

Cela permet à son avis aux entreprises d’être plus efficaces et d’adopter des processus plus justes. « Avoir un bon système d’informations financières est un élément clé. On peut par exemple savoir ainsi qui sont les meilleurs clients ou accélérer le traitement des transactions. »

Prestilux grandit en beauté

Les entreprises les mieux gérées affichent en outre un taux de croissance d’au moins 10 %. « Elle se fait de façon organique, mais également à travers des acquisitions et des alliances stratégiques », souligne Brigitte Vachon.

C’est cette croissance qui a entre autres permis à Prestilux de se faufiler dans le palmarès, selon sa présidente, Marie Farel.

L’entreprise qui distribue des produits de beauté et des parfums dans plus de 2900 points de vente d’un océan à l’autre a en effet connu une impressionnante croissance de 25 % l’an dernier, tout comme l’année précédente. Et elle n’entend pas s’arrêter là.

On veut continuer en 2024 à moderniser nos opérations, à étendre nos ventes en ligne et à faire grandir notre portefeuille de marques. Marie Farel, présidente de Prestilux

Cette dernière est active dans l’entreprise depuis 2012. Elle a été bras droit de l’ancien président, qui s’est éteint en août 2021. « J’ai pris la relève en situation de crise, se rappelle Marie Farel. Aujourd’hui, j’entrevois l’avenir de Prestilux de façon très pérenne. »

Depuis qu’elle a été nommée présidente, Marie Farel a procédé à plusieurs changements. Elle a notamment diversifié le portefeuille de parfums pour ne plus être dépendante d’une ou deux marques. Elle a également ajouté une gamme de produits de santé naturelle et de soins pour bébé.

« J’ai aussi intensifié les services en ligne pour m’assurer que notre chiffre d’affaires sur les canaux numériques soit bien plus important qu’il ne l’était auparavant afin de nous accorder avec les tendances du marché. »

Prestilux, reconnue pour s’occuper de tout pour une marque, du marketing à la logistique, offre désormais des services à la carte. « Les marques peuvent maintenant choisir un éventail de services. Ça permet de gagner en agilité et de garder une marque plus longtemps », se réjouit Marie Farel.

Une culture forte

La pénurie de main-d’œuvre n’épargne pas Prestilux. Afin de retenir ses talents, l’entreprise a mis en place différentes initiatives. « On a créé il y a près d’un an et demi un département des ressources humaines, de la culture et du talent, illustre la présidente. On a aussi refait un exercice pour définir nos valeurs. »

Comme la pandémie a modifié profondément le monde du travail, l’entreprise d’environ 100 employés revoit ses façons de faire.

Il faut s’adapter aux demandes des détaillants, aux besoins changeants des consommateurs et aux nouvelles manières de travailler. Marie Farel, présidente de Prestilux

« Et puis, on essaie d’être inspirants, ajoute Marie Farel. On essaie de se différencier des grands groupes dans le marché en créant une culture forte. L’engagement a toujours été important chez Prestilux. On est une entreprise familiale qui existe depuis plus de 50 ans. »

Mettre les gens au premier plan pourrait d’ailleurs être le thème du programme de Deloitte cette année, selon Brigitte Vachon. « Bâtir et investir dans une culture de talents forte rejoint l’ensemble des sociétés les mieux gérées. Qu’on le veuille ou non, les stratégies ESG [environnemental, social et de gouvernance] sont aussi là pour de bon, pour apporter de la valeur aux employés et à l’entreprise elle-même. »