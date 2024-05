Il y a un mois, Averna comptait 400 employés dans le monde. Aujourd’hui, l’entreprise montréalaise, spécialisée dans les solutions de test et de qualité, en compte 575 et cela ne s’arrêtera pas là, s’il faut en croire son président et chef de la direction François Rainville.

Jean Gagnon Collaboration spéciale

La firme a réalisé au début d’avril l’acquisition de la société tchèque ELCOM et de ses filiales. Celle-ci est reconnue pour son expertise dans le domaine du test et des mesures, et s’harmonise parfaitement avec les activités d’Averna qui se veut déjà l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de test et de qualité, explique François Rainville.

Croissance

Le développement d’Averna s’est accéléré depuis cinq ou six ans. « Nous sommes partis de la prémisse que le secteur était très fragmenté », dit-il. Les premières acquisitions se sont faites aux États-Unis et au Mexique. L’an dernier, Averna étendait sa présence internationale en faisant l’acquisition de la société allemande ProNES, qui assiste principalement les fabricants de batteries. Cela allait de pair avec Averna pour qui l’électrification des transports sera certes un créneau privilégié et qui travaille déjà en étroite collaboration avec Flo, un important fournisseur de bornes de recharge pour véhicules électriques de Montréal.

« Après deux ans de discussions, le moment était maintenant venu de faire l’acquisition d’ELCOM, dont l’expertise et le positionnement stratégique sur les marchés de l’automobile, et principalement du véhicule électrique, seront pour Averna des compléments parfaits pour réaliser ses ambitions en Europe », poursuit François Rainville.

Et on ne s’arrêtera pas là. Nous continuons d’effectuer les vérifications nécessaires [due diligence] sur plusieurs autres entreprises intéressantes. L’objectif est de doubler notre chiffre d’affaires au cours des deux prochaines années. François Rainville, président et chef de la direction d’Averna

Verrons-nous bientôt Averna faire son entrée en Bourse ? « Ce n’est certes pas pour tout de suite », répond François Rainville. « Notre situation financière est excellente, nous n’avons pas besoin d’équité additionnelle, et nous n’envisageons pas de stratégie de sortie, du moins pour l’instant », assure-t-il.

Un actionnariat solide

Averna s’appuie sur un solide groupe d’actionnaires. Partenaires Walter Capital est le plus gros et il a participé à la négociation menant à l’acquisition d’ELCOM. Parmi les autres actionnaires, outre les 13 dirigeants de la firme, on compte également sur W Investments Group, un fonds de capital-investissement de Montréal, ainsi que sur Investissement Québec. « Averna déploie efficacement le capital dans des projets porteurs et s’assure d’une croissance soutenue. Elle se distingue par son savoir technologique et, par son expertise, contribue au rehaussement de la productivité des entreprises manufacturières, une ambition qui figure parmi les priorités d’Investissement Québec », résume Bicha Ngo, présidente-directrice générale d’Investissement Québec.