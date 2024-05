Un fournisseur de thé du New Jersey envisage d’acheter le détaillant montréalais DavidsTea ou certains de ses actifs.

Le patron d’Adagio Teas, Michael Cramer, a contacté la direction de DavidsTea à au moins deux reprises depuis décembre pour discuter d’une possible opération.

Fondée en 1999, Adagio Teas est une entreprise privée d’Elmwood Park, au New Jersey, offrant une variété de thés principalement en ligne.

PHOTO FOURNIE PAR ADAGIO TEAS Le patron d’Adagio Teas, Michael Cramer

Michael Cramer a communiqué directement la semaine dernière avec le président et chef de l’exploitation de DavidsTea, Frank Zitella, pour lui indiquer être toujours disposé à envisager diverses options, allant de l’achat de la liste de courriels de clients « inactifs » de DavidsTea à l’acquisition de tous les actifs de l’entreprise.

« Afin de vous fournir les liquidités dont vous avez besoin pour vous concentrer sur vos magasins, nous pouvons limiter la conversation à l’activité en ligne. Quelle est la voie à suivre qui répond le mieux à vos besoins ? », lit-on dans une communication électronique datée de jeudi dernier.

Michael Cramer avait aussi contacté Frank Zitella en décembre dernier pour discuter.

Dans un courriel obtenu par La Presse, Frank Zitella avait répondu deux semaines avant Noël à Michael Cramer en lui demandant de présenter sa proposition de manière suffisamment détaillée pour qu’il comprenne bien où il veut en venir.

Michael Cramer dit ne pas avoir obtenu de réponse de la part de Frank Zitella depuis son dernier message la semaine dernière et soutient qu’une entreprise subissant une « telle hémorragie de capitaux » comme DavidsTea devrait envisager toutes les options possibles pour renforcer sa trésorerie.

PHOTO FOURNIE PAR ADAGIO TEAS Façade d’un des magasins Adagio Teas dans la région de Chicago

Les ventes de DavidsTea ont reculé de près de 30 % à 60,6 millions de dollars canadiens au cours du dernier exercice financier. Michael Cramer affirme que même si le chiffre d’affaires de 17 millions US d’Adagio est inférieur aux ventes annuelles de DavidsTea, la structure de coûts et la façon d’opérer chez Adagio lui procurent un avantage.

Michael Cramer précise en entrevue percevoir une valeur dans la plateforme de commerce électronique de DavidsTea. « Nous pourrions accorder beaucoup plus d’attention à cette portion de leurs activités à l’aide de nos fonctions d’approvisionnement et de production que nous menons à l’interne, contrairement à DavidsTea qui fait appel à la sous-traitance. »

Synergies potentielles

Bien qu’Adagio Teas exploite 2 magasins, Michael Cramer admet qu’exploiter les 18 boutiques de DavidsTea au Canada représenterait un défi compte tenu de leur emplacement géographique. Il ajoute cependant que les synergies potentielles apparaissent intéressantes puisqu’Adagio réalise 90 % de son chiffre d’affaires aux États-Unis contre 10 % au Canada, alors que c’est le contraire pour DavidsTea, dit-il.

DavidsTea exploitait plus de 230 magasins aux États-Unis et au Canada avant la pandémie. Il n’y en a plus que 18 aujourd’hui et uniquement au Canada.

L’entreprise montréalaise mise désormais sur les ventes en ligne de son site web et du marché Amazon, ainsi que sur un réseau de clients grossistes comprenant plus de 4000 épiceries et pharmacies au pays et 170 épiceries aux États-Unis.

Il n’a pas été possible de parler à un dirigeant de DavidsTea pour ce reportage. La direction n’a pas répondu aux messages laissés par La Presse.

Il y a deux semaines toutefois, lors de la présentation de la performance financière de fin d’exercice, Sarah Segal avait indiqué que l’exercice 2023 avait été difficile en notant que le commerce en ligne n’avait « pas été aussi performant que les autres canaux ».

« Nos résultats se sont avérés inférieurs aux attentes, principalement en raison d’un ralentissement de la consommation en ligne par les consommateurs, les conditions économiques difficiles ayant eu un impact négatif sur les dépenses pendant la majeure partie de l’année. »

La direction de DavidsTea précisait que ses revenus tirés du commerce électronique en 2023 ont été affectés par des défaillances dans l’exécution des commandes au quatrième trimestre de l’exercice 2022, qui ont laissé « de nombreux consommateurs insatisfaits de leur expérience d’achat ».

« Obligation fiduciaire »

L’investisseur Justin Dopierala, chez Domo Capital, une firme du Wisconsin ayant déjà détenu plus de 10 % des actions de DavidsTea, soutient que « plusieurs parties » l’ont contacté concernant un rachat de DavidsTea depuis que l’action du détaillant a migré du NASDAQ vers la Bourse de croissance de Toronto il y a un an.

« Sarah Segal et le conseil d’administration ont une obligation fiduciaire envers tous les actionnaires de négocier de bonne foi avec ces parties », dit-il.

« Le conseil d’administration doit s’acquitter de son obligation fiduciaire envers les actionnaires en recherchant activement ces opportunités de dégager de la valeur pour les actionnaires. »

Justin Dopierala avait déclaré à La Presse il y a deux ans que l’entreprise DavidsTea devait être mise en vente.

L’action de DavidsTea avait d’abord été inscrite au NASDAQ en 2015 alors que l’organisation connaissait une croissance rapide. Aujourd’hui négociée à la Bourse de croissance de Toronto, l’action de DavidsTea a touché un creux de 25 cents vendredi dernier. Le cours actuel confère une valeur boursière approximative de sept millions à l’entreprise.

DavidsTea a été cofondé en 2008 par l’entrepreneur montréalais Hershel Segal, qui avait précédemment fondé Le Château, un détaillant de vêtements disparu avec la pandémie.

Placements Mauvais Jours, la société de portefeuille privée de Hershel Segal, est le plus important actionnaire de DavidsTea avec une participation de 45 %. Hershel Segal est le père de la chef de la direction Sarah Segal.