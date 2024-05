Previan, spécialisée dans la surveillance de la santé des infrastructures, carbure à la croissance. Depuis 2016, elle a investi 1,1 milliard de dollars en acquisitions. Sa 13e acquisition, Sensor Networks (SNI), un fournisseur américain d’outils et de technologies de détection, est loin d’être la dernière. Survol.

Julie Roy Collaboration spéciale

Présente dans 17 pays et comptant 1700 employés dans le monde, l’entreprise de Québec avait un chiffre d’affaires de 20 millions de dollars en 2015 et estime qu’il sera de 650 millions cette année. Au-delà de ces chiffres, l’objectif numéro 1 de Previan est de répondre aux besoins de ses clients. « Il n’y a aucune acceptabilité pour l’échec, aucune excuse pour un pont qui s’effondre ou un pipeline qui fuit. Notre rôle est d’aider à prolonger la vie des infrastructures en toute sécurité. Nos clients veulent une solution rapidement et ils souhaitent les meilleurs, ce que nous sommes », souligne Louis-Georges Gauvin, chef de la direction financière.

L’innovation comme pilier

Pour atteindre les normes les plus élevées, Previan investit 50 millions par année en recherche et développement. Lorsqu’elle acquiert une nouvelle entreprise, elle s’assure de garder tout le personnel et sa matière grise. « On considère le savoir de ces gens et cela ajoute de la valeur à notre organisation », explique Louis-Georges Gauvin.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Previan se spécialise dans la surveillance de la santé des infrastructures.

Le développement et l’innovation font partie de l’ADN de la multinationale et l’une de ses dernières innovations pourrait bien changer la donne dans le transport maritime. Cette année, l’entreprise va être en mesure d’effectuer l’inspection des coques de bateau sous l’eau. Une révolution pour ce type d’opération qui doit normalement s’effectuer en cale sèche, rendant l’actif à inspecter hors d’usage pour une période. « Quand on parle de bateaux affectés à des opérations critiques partout sur la planète, on constate qu’il y a là un immense gain en efficacité », soutient-il.

Le 1 % qui change tout

Louis-Georges Gauvin le dit haut et fort, l’argent n’est pas tout. Au contraire, le leader technologique désire se démarquer en ayant un impact positif pour les communautés. C’est pourquoi l’année dernière, il a mis sur pied la Fondation Previan et a décidé de s’engager dans le mouvement mondial Pledge 1 %.

Cela veut dire que l’on fait don de 1 % du temps de travail de notre personnel pour qu’il s’implique en redonnant à des causes et des projets qui lui tiennent à cœur, et ce, sur leur temps de travail. Louis-Georges Gauvin, chef de la direction financière de Previan

« On donne aussi 1 % de nos profits et 1 % de la valeur de notre équité pour des projets visant à soutenir les idées entrepreneuriales, notamment celles basées sur la science et l’innovation. On encourage les projets pouvant avoir un impact sur l’environnement et les communautés. »

Un siège social attirant

Le siège social de l’entreprise, construit en 2018 pour recevoir 200 employés, est rapidement devenu trop petit. Après un an de chantier et un investissement de 17,5 millions, ce dernier a été agrandi en 2023 du double de sa superficie afin d’accueillir 400 employés. Sur place, tout ce qu’il faut pour attirer les talents : traiteur, gym, terrain de volleyball, et ça fonctionne. Le bouche-à-oreille fait son effet et les problèmes de recrutement s’amenuisent.