Se tailler une place parmi les Sociétés les mieux gérées au Canada de Deloitte, c’est bien. S’y retrouver pour la 22e année consécutive, c’est mieux. Le Groupe Germain fait partie des doyennes du programme au Québec. Son vice-président aux opérations, Hugo Germain, confie ce qui se cache derrière cet exploit.

Le succès du Groupe Germain réside d’abord et avant tout dans ses valeurs, croit Hugo Germain. « On demeure fidèles aux valeurs instaurées par nos grands-parents quand ils se sont lancés dans les affaires à la fin des années 1950, remarque-t-il. Nos valeurs familiales liées à l’accueil, au service et à l’approche humaine ont transcendé les années à travers les établissements qu’on a ouverts partout au Canada. »

Cette culture forte, qu’on pourrait appeler la formule Germain, est maintenant appliquée dans 7 provinces et 11 villes au pays, dans 19 hôtels signés LemayMichaud.

Même si la performance est au rendez-vous, Germain ne se repose pas sur ses lauriers pour autant. L’entreprise se remet sans cesse en question. « D’un hôtel à l’autre, on réfléchit à nos espaces et à nos pratiques afin de les améliorer. »

Une famille tissée serré

Le Groupe Germain est une histoire de famille. Encore aujourd’hui, six membres du clan sont impliqués dans l’entreprise de troisième génération. « On a également la chance d’avoir des gens qui travaillent avec nous depuis plus de 40 ans. À l’Alt Québec, notre premier hôtel, nos 10 employés ayant le plus d’ancienneté cumulent ensemble 300 ans d’expérience. On a réussi à créer un environnement de travail où les gens se sentent bien », estime Hugo Germain.

Celui-ci avoue que la pandémie a durement frappé l’entreprise, tout comme le reste de l’industrie hôtelière. « On a dû mettre à pied près de 80 % de nos employés de façon temporaire. C’était une période très triste, très difficile aussi », se remémore Hugo Germain.

La reprise en 2022 a permis à Germain de ramener des employés expérimentés dans le giron de l’entreprise.

On a recommencé l’Académie Germain, où on développe le talent de nos gens et où on donne des cours de leadership. On a 60 personnes actuellement qui suivent le programme pour devenir de meilleurs gestionnaires. Hugo Germain, vice-président aux opérations du Groupe Germain

Cette initiative offre des possibilités d’avancement aux employés, tout en leur donnant une raison de plus de rester.

Brigitte Vachon, leader provinciale du programme chez Deloitte, remarque d’ailleurs que la résilience rassemble les sociétés les mieux gérées. « Elles investissent constamment dans les gens et les technologies, malgré les turbulences de l’économie. Elles ont une vision à long terme avec des objectifs très ambitieux. Leur succès n’est pas un coup de dés. »

Une entreprise engagée

Les entreprises figurant au palmarès de Deloitte accordent une grande importance aux critères ESG (environnement, société et gouvernance). « Toutes les mieux gérées ont au moins une personne à temps plein pour gérer ce volet, constate Brigitte Vachon. Elles ont un impact sociétal majeur, elles s’impliquent dans la communauté. »

Le Groupe Germain suit cette tendance. L’entreprise a par exemple ouvert au DIX30 le premier hôtel à utiliser la géothermie au Canada. « On a répété l’expérience quand c’est possible. On a aussi ouvert récemment notre premier hôtel certifié LEED, à Calgary. »

Germain s’est donné quatre objectifs ESG cette année. « On travaille présentement sur la gestion des matières résiduelles. On a des projets dans différents hôtels », précise Hugo Germain.

Très impliqués dans la communauté depuis la première génération, les Germain et leurs directeurs d’hôtel continuent à donner de leur temps aux écoles, aux chambres de commerce, aux associations touristiques et aux œuvres de charité. « L’argent, c’est une chose, mais donner du temps à des organismes qui en ont besoin est bien important pour nous. »

Des risques calculés

« Les entreprises qui font partie de notre programme depuis longtemps prennent des risques. Peu importe le secteur, elles ont toutes investi massivement dans la technologie. Germain, par exemple, a modernisé son système CRM [gestion de la relation client, en français] pour connaître ses clients, les rejoindre et adapter sa stratégie marketing en fonction de ces informations », illustre Brigitte Vachon.

« On est opportunistes », admet Hugo Germain. La chaîne hôtelière a par exemple fait équipe avec un entrepreneur qui lui proposait une nouvelle façon de construire pour agrandir le Germain Montréal. « On lui a fait confiance et ça a payé. »

Le Groupe Germain a également conçu des hôtels en modulaire à St. John’s, à Terre-Neuve, et à Calgary, deux marchés où les coûts de construction étaient élevés. « On a été dans les premiers à le faire au Canada, relève le vice-président aux opérations. On prend des risques, on apprend et on a du fun. »