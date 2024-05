Rien ne semble pouvoir ralentir la croissance de Patrick Morin. Après l’ouverture d’une 22e succursale à Brossard en 2023 – la plus grande du lot – et l’agrandissement de son centre de distribution, la chaîne québécoise de quincailleries et de matériaux de construction pourrait faire d’importantes annonces dans les prochains mois. « Ça, vous allez être mis au courant quand ça va être fait », dit, un sourire dans la voix, le vice-président et chef exécutif, Daniel Lampron.

Julie Chaumont Collaboration spéciale

Pas moyen de tirer les vers du nez de M. Lampron, qui se fait discret sur les possibles annonces à venir. S’il ne s’agit pas de l’ouverture d’une succursale à Blainville, tel que le prévoient les plans d’expansion, serait-ce l’acquisition d’une entreprise existante ? « Actuellement, il y a beaucoup de discussions qui circulent dans le marché. L’année 2024 va être, je pense, assez active sur ce plan-là. On a hâte de voir comment le marché va réagir, de voir quels joueurs vont passer au travers et lesquels ne passeront pas au travers. C’est malheureux, mais ce n’est pas tout le monde qui va pouvoir y résister et ça peut amener des occasions, donc on va voir ce qui va se passer. Il n’y a rien de concret en ce moment, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. »

S’équiper pour la suite

Il faut dire que Patrick Morin est prêt pour l’expansion. Après avoir été rachetée en 2021 par le Groupe Turcotte et Home Hardware, l’entreprise a annoncé vouloir doubler le nombre de ses centres de rénovation. L’ajout de 150 000 pi⁠2 à son centre de distribution était donc nécessaire. « On a fait l’investissement tout de suite pour être prêts pour les prochaines années », souligne M. Lampron.

Des investissements ont aussi été faits afin de réaménager les magasins existants.

On essaie d’être différents parce que tout le monde est bon, tout le monde a son style, mais pour se différencier, il faut être proactif et je pense que le renouveau qu’on a fait dans les magasins apporte une expérience différente. Daniel Lampron, vice-président et chef exécutif de Patrick Morin

Investir dans les employés

Pour offrir une expérience différente à sa clientèle, Patrick Morin mise également sur le service. M. Lampron souligne au passage le slogan de la plus récente campagne publicitaire de l’entreprise : « ça ne coûte pas plus cher d’être bien conseillé ». « Pour ça, il faut avoir une certaine rétention pour ce qui est des employés, un taux de rotation qui est moins élevé, une formation plus importante. On préfère investir beaucoup là-dedans. La qualité de vie au travail et en même temps la qualité du service qui est offert par nos gens parce qu’ils sont bien au travail », explique le vice-président et chef exécutif.

Les investissements de Patrick Morin sont déjà payants, en fait foi l’entrée de l’entreprise québécoise dans le palmarès annuel des Sociétés les mieux gérées au Canada chapeauté par Deloitte. « C’était dans notre optique de nous rendre là », avoue M. Lampron.