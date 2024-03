Le positionnement de Sorel-Tracy à l’écart des grands centres urbains pourrait être un atout pour son développement économique. Alors que les terrains industriels et résidentiels deviennent plus rares dans la grande région de Montréal, l’économie locale entreprend de développer de nouveaux projets. Survol en quatre chiffres.

Didier Bert Collaboration spéciale

Investissement de 10 millions

C’est le montant de l’investissement projeté pour construire un terminal portuaire flottant à Sorel-Tracy. Ce quai flottant fait partie du projet de zone industrialo-portuaire développé par la firme QSL en partenariat avec la Ville de Sorel-Tracy. Il doit être au bord de l’emplacement de l’ancienne centrale thermique d’Hydro-Québec. Sur le rivage, QSL a déjà bâti un entrepôt multimodal, achevé il y a deux ans. Le futur quai flottant en est encore au stade de la préingénierie. Il permettra de décharger les navires pour acheminer la cargaison à l’entrepôt en utilisant des convoyeurs électriques.

Six millions de pieds carrés

La région de Sorel-Tracy dispose de 6 millions de pieds carrés de terrains industriels disponibles à proximité du Saint-Laurent. La plupart de ces terrains sont situés entre le fleuve et la rivière Richelieu, à proximité du futur terminal maritime de Contrecœur et du lac Saint-Pierre. Cet emplacement stratégique ne date pas d’hier puisque Sorel-Tracy a été un haut lieu de la construction navale au XXe siècle. Et la Ville entend renouer avec son passé en relançant ce secteur d’activité grâce à son positionnement à mi-chemin entre les deux grandes infrastructures maritimes que sont le port de Montréal et le port de Trois-Rivières.

Un projet de 760 logements

Même si les prix de l’immobilier sont moins élevés à Sorel-Tracy que la moyenne provinciale, les besoins en logement demeurent évidents. L’Archipel, un ensemble résidentiel de 760 logements, est présentement en projet. Il s’agit de la construction de maisons unifamiliales, de résidences jumelées et de bâtiments multilogements de 4 à 12 unités. Une consultation citoyenne a été organisée le mois dernier, notamment pour répondre aux interrogations touchant à la préservation des milieux humides. Approuvé il y a un an par le conseil municipal de Sorel-Tracy, le projet est mené par le promoteur Jean Cournoyer, en partenariat avec Habitations Raymond Guay.

La décarbonation à 737 millions

Rio Tinto Fer et Titane et le gouvernement fédéral investissent 737 millions de dollars sur huit ans pour appuyer la décarbonation des activités industrielles de l’entreprise à Sorel-Tracy et développer la transformation de métaux critiques dans la province. L’usine produira du scandium, destiné à la fabrication de piles à combustible. D’ici 2030, Rio Tinto Fer et Titane devrait ainsi diviser par deux ses émissions de gaz à effet de serre. Et l’entreprise métallurgique vise la neutralité carbone d’ici 2050. Rapporté à la population de la ville de Sorel-Tracy, cet investissement représente l’équivalent de 20 000 $ par habitant.