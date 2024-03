L’agrandissement à venir du port de Montréal à Contrecœur, près de Sorel-Tracy, pourrait dynamiser l’activité portuaire dans la région. Cela dit, Sorel-Tracy compte déjà quatre ports privés qui totalisent 8 millions de tonnes annuellement en chargement et en déchargement de produits agricoles, de carburants, de minerais et de marchandises générales.

Didier Bert Collaboration spéciale

Le terminal pétrolier de Kildair

Le port de Kildair à Sorel-Tracy est un des plus grands terminaux de mazout lourd en Amérique du Nord. Ce terminal manutentionne différents types de produits pétroliers, tels que le mazout lourd, le diesel marin et le bitume. La firme emploie une cinquantaine de personnes dans son infrastructure portuaire. Ses produits proviennent de raffineries situées au Québec, en Ontario, dans l’Ouest canadien et aux États-Unis. En 2023, ce port a chargé 1,2 million de tonnes métriques et en a déchargé autant. Les volumes devraient être équivalents en 2024. Kildair envisage d’inclure des carburants verts alternatifs dans ses activités maritimes locales pour aider ses clients à prendre leur virage vers la carboneutralité.

Le port de Rio Tinto Fer et Titane

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Le port de Rio Tinto Fer et Titane est stratégique pour alimenter l’usine voisine.

Le port de Rio Tinto Fer et Titane (RTFT) à Sorel-Tracy reçoit des navires chargés d’ilménite en provenance du plus grand gisement au monde, la mine du lac Tio, située au nord de Havre-Saint-Pierre. Le port reçoit également de l’ilménite en provenance d’une mine de RTFT à Madagascar. À Sorel-Tracy, les navires sont déchargés pour alimenter le complexe métallurgique de RTFT. Le minerai est destiné à la production de dioxyde de titane à haute teneur. Ce produit est couramment utilisé comme pigment pour blanchir la peinture, les textiles et le papier. RTFT emploie pas moins de 1450 personnes dans cette usine, qui est le premier employeur de la région.

Le terminal de QSL

PHOTO FOURNIE PAR QSL Le terminal maritime de QSL est desservi par deux voies ferrées du Canadien National (CN).

Le terminal maritime de QSL à Sorel-Tracy est spécialisé dans la manutention de cargaisons de produits en vrac, de cargaisons générales et d’acier. Il accueille tous les types de navires avec une profondeur d’eau de 11 mètres. Le port dispose d’un entrepôt extérieur de 112 000 mètres carrés, auxquels s’ajoutent 4740 mètres carrés d’entreposage intérieur. Établie à Québec, QSL dispose d’un ensemble de terminaux portuaires en Amérique du Nord, créé à l’initiative de son fondateur, Denis Dupuis, qui a démarré l’entreprise en 1978 avec 10 000 $ en poche. Il s’apprête à passer la main en 2024, alors que la Caisse de dépôt et placement du Québec vient d’investir pour entrer au capital de l’entreprise avec la firme de placement iCON.

Le terminal de Richardson

PHOTO FOURNIE PAR RICHARDSON INTERNATIONAL Le port de Richardson est une plateforme d’échanges de produits agricoles.

C’est à partir de son terminal de Sorel-Tracy que la firme Richardson International expédie des produits agricoles canadiens vers le reste du monde. Son port privé emploie 66 employés. L’entreprise dispose d’un bureau de commercialisation qui achète les céréales et les oléagineux aux agriculteurs locaux pour les commercialiser sur les différents continents. Richardson travaille avec plus de 600 exploitations agricoles québécoises qui cultivent des céréales, des oléagineux et du maïs. Le terminal de Richardson assure le nettoyage et le stockage de ces produits agricoles. Chaque année, plusieurs centaines de navires transportent des produits locaux vers les Grands Lacs. Et depuis 10 ans, ce sont plus de 500 navires qui ont été chargés à Sorel-Tracy pour desservir des destinations internationales.